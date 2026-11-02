AGMER llegó a Federal con su Escuela Itinerante y anticipó qué espera de las paritarias

AGMER llegó a Federal y anticipó qué espera de las paritarias.

La Escuela Itinerante de AGMER llegó este lunes a Federal, donde el gremio docente desarrolla una nueva jornada de reclamos salariales y defensa de la educación pública. Desde allí, el secretario general del sindicato, Abel Antivero, analizó la convocatoria del Gobierno provincial a paritarias para el 10 de noviembre y manifestó cautela ante las negociaciones.

En diálogo con Elonce, Antivero explicó que las actividades comenzaron a las 9 horas en la plaza principal de Federal, donde se realizó una charla sobre salarios. Se trata de la undécima estación de la iniciativa, que comenzó el 16 de septiembre en Paraná.

"Damos prioridad en la agenda pública a nuestro reclamo salarial, la defensa de nuestras condiciones laborales y, en un marco más amplio, de la educación pública", expresó el dirigente.

Abel Antivero, secretario general de AGMER (Elonce)

AGMER mantiene expectativas moderadas por las paritarias

Respecto de la convocatoria para el martes 10 de noviembre, a las 14 horas, Antivero consideró que el gremio consiguió una primera respuesta tras el reclamo presentado la semana pasada ante la Secretaría de Trabajo.

"Cumplimos un primer objetivo", sostuvo. Sin embargo, advirtió que las cuatro instancias paritarias anteriores no permitieron alcanzar un acuerdo salarial, por lo que el sindicato mantiene expectativas moderadas.

El dirigente afirmó que, según los cálculos de AGMER, existe una diferencia salarial acumulada del 16%. Explicó que el gremio considera una inflación acumulada del 26% desde diciembre de 2025, frente a incrementos del 10% otorgados por decreto.

El reclamo salarial y la continuidad de las protestas

Antivero también señaló que, según la interpretación sindical, el Gobierno adeuda un 2,8% correspondiente al cierre de la negociación salarial de diciembre de 2025.

"Venimos en una etapa de empobrecimiento por la pérdida de poder adquisitivo", manifestó. Además, mencionó que siguen pendientes otros reclamos relacionados con los comedores escolares y la reforma previsional.

La Escuela Itinerante continuará su recorrido provincial el jueves en Diamante. Mientras tanto, AGMER aguardará la reunión paritaria con el objetivo de obtener una propuesta de recomposición salarial.