Cristina Kirchner no descartó volver a ser candidata: “Cuando recupere mis derechos políticos"

Cristina Kirchner no descartó volver a presentarse como candidata en las elecciones de 2027, aunque condicionó esa posibilidad a recuperar sus derechos políticos. La expresidenta habló sobre su futuro electoral en una entrevista con The Washington Post.

“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió ante la consulta sobre una eventual postulación. Su declaración dejó abierta esa alternativa, sin anunciar una candidatura ni precisar a qué cargo aspiraría.

En ese contexto, se refirió a la presentación que realizó su defensa ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Allí planteó presuntas vulneraciones de sus garantías procesales y derechos fundamentales.

Su posición frente a la situación judicial

Durante la entrevista, Cristina Kirchner defendió su inocencia y cuestionó el funcionamiento de la Justicia argentina. Sostuvo que su situación responde a una persecución vinculada con su trayectoria y sus posiciones políticas.

“Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”, afirmó. La exmandataria cumple prisión domiciliaria.

También expresó su expectativa de que una decisión favorable sobre el planteo de su defensa tenga repercusiones políticas y sociales. Su eventual regreso a una competencia electoral quedó ligado, en sus declaraciones, a la recuperación de sus derechos políticos.

La rutina y el consejo que recibió de Lula

Cristina Kirchner contó que mantiene una rutina de actividad física y estudio durante la prisión domiciliaria. Al describir esos hábitos, recordó una recomendación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

“Haz ejercicio y no te deprimas”, relató que le dijo durante una visita. La expresidenta vinculó ese consejo con la manera en que busca atravesar su situación personal.

“No tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno”, expresó. También mencionó sus clases de chino, a partir de las cuales introdujo una reflexión sobre la convivencia entre posiciones opuestas.

La autocrítica y su mirada sobre la polarización

Al analizar el desgaste del gobierno anterior, señaló una diferencia entre los ingresos laborales y las ayudas estatales. “La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día, soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”, sostuvo.

En el plano internacional, pronosticó una derrota de Donald Trump y los republicanos en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Consideró que los liderazgos antisistema perderán respaldo si sus promesas económicas no mejoran la vida cotidiana.

Por último, Cristina Kirchner cuestionó la polarización: “¿Es posible gobernar racionalmente una sociedad en la que el 50 por ciento piensa que el otro 50 por ciento debe desaparecer?”. Y agregó: “La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa”.