Fiesta Provincial de las Aldeas: artistas, entradas y horarios de la séptima edición

REDACCIÓN ELONCE
La séptima Fiesta Provincial de las Aldeas se realizará el sábado 14 de noviembre en Aldea Brasilera, con Mario Pereyra como figura principal, música alemana, chamamé y gastronomía regional. El organizador José Gareis adelantó a Elonce los horarios, precios y propuestas para las familias.
La séptima Fiesta Provincial de las Aldeas se realizará el sábado 14 de noviembre en las instalaciones del Club San José de Aldea Brasilera, con una programación que incluirá espectáculos musicales, danzas tradicionales, gastronomía regional, artesanos y actividades infantiles. El predio abrirá a las 18:30, mientras que las presentaciones artísticas comenzarán a las 20 y los conjuntos musicales subirán al escenario desde las 21. Las entradas anticipadas tendrán valores de $8.000 y $12.000, según la modalidad de compra.
El evento será organizado por la Municipalidad de Aldea Brasilera y contará con Mario Pereyra como número principal, además de las actuaciones de La Nueva Herencia, Grupo Tentación, Los Majestuosos del Chamamé, Gildas Bailantas y Gerardo Farías. La propuesta reunirá distintos estilos musicales y buscará recuperar las tradiciones de las aldeas alemanas de la región.
El organizador José Gareis brindó detalles de la celebración y destacó el trabajo conjunto entre el municipio, el Club San José, las instituciones locales y los emprendedores para preparar una jornada destinada a toda la familia.
Qué artistas actuarán en la Fiesta Provincial de las Aldeas
La programación musical comenzará a las 21, después de las presentaciones de los conjuntos coreográficos previstas para las 20. La grilla incluirá música alemana, chamamé y propuestas bailables, con Mario Pereira como uno de los principales atractivos de la noche.
“Tratamos de tener los distintos ritmos musicales, que sea una verdadera fiesta de familia, que se la disfrute, que sea parte también de este calendario turístico de la provincia de Entre Ríos”, explicó Gareis.
El organizador señaló que el escenario estará techado y contará con una pantalla gigante, escenografía y una puesta en escena preparada para recibir a los visitantes. Las instalaciones del Club San José también dispondrán de espacios gastronómicos, estacionamiento y sectores destinados a los emprendedores.
La propuesta incluirá un patio de comidas equipado con mesas y un espacio infantil con juegos y actividades. Según Gareis, la intención es que las familias puedan permanecer durante toda la tarde y la noche, disfrutar de los espectáculos y recorrer los distintos puestos.
Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas
Gareis confirmó que las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y que habrá diferentes precios según el punto de adquisición.
Entrada anticipada local: $8.000, disponible en la Municipalidad de Aldea Brasilera hasta el viernes 13 de noviembre.
Entrada anticipada general: $12.000, a través de la plataforma Mil Ticket, hasta el día previo a la fiesta.
Entrada el día del evento: $15.000.
El organizador explicó que los valores fueron establecidos con el objetivo de facilitar la participación de las familias. También señaló que se conversó con los responsables de los puestos gastronómicos para procurar precios acordes con la situación económica.
“Se habló con todos aquellos que están en la parte gastronómica de que tengamos un precio acorde también, para poder realmente estar a la altura de las circunstancias en estos momentos que no son fáciles”, expresó.
Además, destacó la participación de las instituciones de Aldea Brasilera, que tendrán espacios para ofrecer comidas elaboradas por sus integrantes. Los emprendedores gastronómicos locales dispondrán de carpas sin cargo y también podrán participar proveedores de otras localidades.
Gastronomía tradicional y participación de las instituciones
La Fiesta Provincial de las Aldeas contará con una oferta gastronómica que combinará platos tradicionales de las comunidades de origen alemán con comidas criollas. El Club San José y distintas instituciones locales estarán a cargo de parte de los puestos, mientras que emprendedores y artesanos tendrán sectores especialmente preparados.
Gareis remarcó que la participación de las organizaciones de la localidad es uno de los componentes centrales de la celebración, tanto por el trabajo previo como por la posibilidad de mostrar las elaboraciones artesanales de la comunidad.
“Hay mucha impronta de las instituciones, mucho trabajo local en cuanto a las comidas y eso realmente es muy importante. Es la elaboración genuina artesanal que se da en nuestra gente”, sostuvo.
El organizador agregó que el municipio y el club trabajan de manera conjunta en la preparación del predio, la distribución de los espacios y la organización de los servicios necesarios para recibir al público.
Una fiesta que recuperó sus raíces en las aldeas alemanas
La historia de la Fiesta Provincial de las Aldeas se remonta a la década de 1990, cuando se realizaron tres ediciones que luego no tuvieron continuidad. Gareis recordó que sostener el encuentro resultó difícil en aquella etapa y que su recuperación comenzó después de que Aldea Brasilera adquiriera el carácter de municipio.
Según relató, el intendente Hugo Ramírez impulsó la recuperación de la celebración y convocó a trabajar junto al Club San José para volver a organizarla. Desde entonces, el municipio asumió la coordinación del evento, con la participación de instituciones y emprendedores de la localidad.
“El intendente Hugo Ramírez nos pidió que comencemos a trabajar en tratar de recuperar esta fiesta. Hablamos con el club y el municipio, y de esta manera también el club tiene su parte gastronómica y estacionamiento”, explicó Gareis.
El organizador destacó que la fiesta permite mostrar las costumbres de las comunidades que dieron origen a las aldeas de la región y, al mismo tiempo, forma parte de las actividades turísticas y culturales que se desarrollan en Entre Ríos durante noviembre.
La tradición de recibir a los visitantes
Durante la entrevista, Gareis recordó una enseñanza transmitida por las generaciones anteriores sobre la importancia de preparar los encuentros comunitarios y recibir a quienes llegan desde otras localidades.
“Nuestros abuelos decían cuando había un evento: hay que prepararse, recibir muy bien a la gente. Todos aquellos que vienen son bienvenidos y tenemos que ser realmente muy buenos anfitriones”, relató.
También evocó los antiguos casamientos de las comunidades alemanas, que podían extenderse durante dos o tres días y requerían preparar especialmente las pistas de baile. Según recordó, en algunas celebraciones se utilizaban arena y sal para acondicionar el suelo y evitar que se levantara demasiado polvo mientras los invitados bailaban.
Esa tradición festiva será parte del espíritu de la nueva edición, que reunirá música, danzas y comidas regionales en un mismo espacio. El organizador destacó que el predio del Club San José se encuentra en condiciones para recibir al público y que los preparativos ya están en marcha.