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Deportes La palabra del capitán

Paredes explicó por qué ganó Boca el Superclásico: “Hicimos un partido mucho más inteligente”

El mediocampista destacó la inteligencia del equipo para sostener el 1-0 ante River en La Bombonera. También reveló qué les dijo a sus compañeros antes de salir a la cancha y pidió mantener el foco en las competencias que quedan por delante.

2 de Noviembre de 2026
Paredes.
Paredes.

El mediocampista destacó la inteligencia del equipo para sostener el 1-0 ante River en La Bombonera. También reveló qué les dijo a sus compañeros antes de salir a la cancha y pidió mantener el foco en las competencias que quedan por delante.

Leandro Paredes celebró la victoria de Boca por 1-0 ante River y destacó la manera en que el equipo sostuvo la ventaja en La Bombonera. El capitán también contó que, antes del partido, les había anticipado a sus compañeros que vivirían una jornada especial.

 

“Uno sueña siempre con esto. En el vestuario les dije a mis compañeros que íbamos a vivir algo único, que lo debían disfrutar, y lo hicimos de la mejor manera”, expresó en declaraciones televisivas después del encuentro.

 

 

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se quedó con el Superclásico gracias a un cabezazo de Lautaro Di Lollo, tras un centro de Sebastián Villa. El resultado mantuvo al conjunto xeneize en carrera por sus objetivos de la temporada.

 

La inteligencia para sostener la ventaja

 

Paredes consideró que Boca tuvo posibilidades de ampliar el marcador. Sin embargo, valoró las decisiones que tomó el equipo para administrar la diferencia y evitar que River encontrara el empate.

 

“Podríamos haber hecho otro gol, pero también fuimos inteligentes, cuidamos la pelota y el partido”, analizó. El mediocampista puso el acento en el control del juego durante el desarrollo del clásico.

 

 

“Era importante ganar y estamos a un paso”, agregó el capitán. La victoria llegó en un encuentro en el que River terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

 

El festejo y los objetivos que siguen pendientes

 

Consultado por la superioridad numérica, el volante priorizó el resultado y la alegría de los hinchas. “Es un clásico, siempre fue así. Lo más importante es que Boca ganó, la gente está contenta y estamos a un paso”, sostuvo.

Más allá del festejo, Paredes remarcó que todavía quedan desafíos por resolver. “El objetivo era pelear todas las competiciones hasta el final, lo estamos haciendo. Estamos muy cerca de todo. Pero todavía no hemos conseguido nada”, advirtió.

 

El capitán cerró su análisis con una valoración del rendimiento colectivo. “Vamos por buen camino. Ganamos porque hicimos un partido mucho más inteligente”, afirmó tras el triunfo frente a River.

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