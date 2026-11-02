FUCOFA inició una vacunación voluntaria contra la aftosa y brucelosis

La Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (FUCOFA) puso en marcha este lunes 2 de noviembre una campaña de vacunación estratégica y voluntaria en Entre Ríos, destinada a terneros que todavía no recibieron ninguna dosis contra la fiebre aftosa y a terneras que se encuentran en condiciones de ser inmunizadas contra la brucelosis. El operativo se desarrollará durante noviembre y busca atender las dificultades generadas por los cambios en el calendario oficial de vacunación.

La medida fue anunciada por el Consejo de Administración de FUCOFA, que decidió poner a disposición su estructura de vacunadores para facilitar el acceso a las dosis en los distintos departamentos de la provincia. La vacunación será optativa y tendrá un costo de $3.100 por dosis contra la fiebre aftosa y $1.300 por dosis contra la brucelosis, con un plazo de 15 días para efectuar el pago.

La Fundación explicó que la modificación de las fechas de vacunación oficial generó inconvenientes para los establecimientos ganaderos, especialmente en relación con la comercialización de terneros nacidos a partir de julio y la inmunización de terneras contra la brucelosis. Ante ese escenario, resolvió instrumentar una campaña complementaria financiada con fondos de reserva de la entidad.

Por qué FUCOFA implementó una vacunación voluntaria

Según explicó la Fundación, los cambios en el esquema oficial de vacunación no contemplaron completamente los ciclos productivos de los establecimientos ganaderos. Esta situación podría generar dificultades para los productores que necesitan comercializar animales antes de la próxima campaña, prevista para marzo de 2027.

Uno de los principales inconvenientes afecta a los terneros nacidos desde julio de este año que todavía no recibieron ninguna dosis contra la fiebre aftosa. Sin una vacunación previa, estos animales no quedarían incorporados al stock vacunado hasta marzo de 2027, lo que podría dificultar su comercialización durante los próximos meses.

FUCOFA advirtió que, en esas condiciones, los productores que decidieran vender los animales antes de la siguiente campaña deberían recurrir a una vacunación de egreso, con mayores costos y trámites administrativos. Por ese motivo, el nuevo operativo permitirá vacunar anticipadamente a los terneros y facilitar su incorporación al stock vacunado, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios correspondientes.

La preocupación por la vacunación contra la brucelosis

Otro de los aspectos que motivaron la decisión fue la situación de las terneras nacidas durante 2026. FUCOFA señaló que una parte importante de estos animales podría quedar sin cobertura contra la brucelosis debido a los cambios en el calendario de vacunación.

La Fundación explicó que, para marzo de 2027, algunas terneras no se encontrarían dentro de la edad requerida para recibir la vacuna y desarrollar una respuesta inmunológica adecuada. Esta circunstancia podría obligar a los productores a buscar alternativas para cumplir con las exigencias sanitarias y evitar eventuales sanciones.

A ese problema se suma la falta de un operativo regular de vacunación entre julio y marzo, período durante el cual la estructura de FUCOFA había permitido históricamente sostener la cobertura sanitaria de los rodeos entrerrianos.

La entidad destacó que ese sistema de trabajo contribuyó a mantener a Entre Ríos entre las provincias con menores niveles de prevalencia de brucelosis del país. Por ese motivo, consideró necesario conservar la disponibilidad de vacunadores para atender a los productores que requieran inmunizar sus animales durante noviembre.

Qué animales podrán vacunarse durante noviembre

La campaña estratégica contempla dos grupos de animales. En primer lugar, podrán recibir la vacuna contra la fiebre aftosa los terneros y terneras que todavía no hayan recibido ninguna dosis. Esta inmunización permitirá incorporarlos al stock vacunado y facilitar su comercialización antes de marzo, sin necesidad de solicitar una vacunación de egreso, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias exigidas.

En segundo término, el operativo estará destinado a las terneras que se encuentren dentro de la edad correspondiente para recibir la vacuna contra la brucelosis. La medida comprende tanto a los animales que los productores tengan previsto vender como a aquellos que permanecerán en los establecimientos para la reposición de sus rodeos.

FUCOFA aclaró que la participación será voluntaria, por lo que cada productor podrá decidir si solicita el servicio de acuerdo con las necesidades de su establecimiento.

Cuánto cuestan las vacunas contra la aftosa y brucelosis

El Consejo de Administración confirmó que los valores serán los mismos que se aplicaron durante la primera y segunda campaña de vacunación de 2026.

Los precios establecidos son:

Fiebre aftosa: $3.100 por dosis.

Brucelosis: $1.300 por dosis.

Plazo de pago: 15 días.

Para financiar el operativo, FUCOFA utilizará fondos de reserva de la Fundación, de acuerdo con lo definido en la Asamblea de Productores realizada el 19 de febrero de 2026.

La decisión permitirá mantener los valores de las dosis y ofrecer una alternativa de vacunación durante un período que quedó fuera del calendario habitual.

Cómo se organizará la campaña en Entre Ríos

Para desarrollar el operativo, FUCOFA dispuso la utilización de su estructura de vacunadores, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en todos los departamentos entrerrianos.

La organización comprende la disponibilidad del personal encargado de aplicar las dosis, la distribución territorial de los servicios y la provisión del instrumental, las planillas y los materiales necesarios para registrar las vacunaciones.

Desde la Fundación señalaron que el propósito es brindar una respuesta a los establecimientos que necesitan inmunizar animales antes de la próxima campaña oficial, evitando dificultades vinculadas con la comercialización y el cumplimiento de las exigencias sanitarias.

De esta manera, durante noviembre los productores entrerrianos podrán solicitar la vacunación voluntaria contra la fiebre aftosa y la brucelosis, de acuerdo con las condiciones de cada rodeo. FUCOFA informó que su estructura permanecerá a disposición para asesorar a los interesados y coordinar la prestación del servicio.