Un terremoto de magnitud 5,1 sacudió las islas Sandwich del Sur, territorio reclamado por Argentina

Un terremoto de magnitud 5,1 se registró este domingo en la región de las islas Sandwich del Sur, en el Atlántico Sur. El movimiento telúrico fue informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y tuvo su epicentro a más de 100 kilómetros de profundidad.

El fenómeno ocurrió en un archipiélago cuya soberanía reclama la Argentina, aunque actualmente se encuentra bajo administración del Reino Unido. Según los primeros datos difundidos por el organismo estadounidense, el sismo alcanzó una magnitud de 5,1 en la escala de Richter.

De acuerdo con los registros preliminares, el hipocentro se ubicó a aproximadamente 108 kilómetros de profundidad. Por el momento, no se informaron daños materiales ni víctimas como consecuencia del movimiento.

Una región con intensa actividad sísmica

Las islas Sandwich del Sur forman parte de un arco volcánico activo, rodeado por el mar de Scotia. La zona se caracteriza por una intensa actividad geológica debido a la interacción entre distintas placas tectónicas, lo que provoca movimientos sísmicos de manera frecuente.

En los últimos años se registraron otros terremotos de magnitud similar en el área. En julio de 2025 se detectó un sismo de 5,6 cerca de la isla Bristol, mientras que en mayo de 2024 se produjo otro movimiento de igual magnitud.

Uno de los episodios más fuertes de las últimas décadas ocurrió el 12 de agosto de 2021, cuando un terremoto alcanzó una magnitud de 8,1.

Dónde están las islas Sandwich del Sur

El archipiélago se encuentra en el extremo sur del océano Atlántico, aproximadamente entre los 55 y 60 grados de latitud sur. Está integrado por varias islas de origen volcánico y forma parte de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Sin embargo, el territorio permanece bajo administración británica y constituye uno de los espacios incluidos en el reclamo de soberanía de la Argentina.

El seguimiento de la actividad sísmica en esta región resulta importante por sus características geológicas y su ubicación en una zona de interacción tectónica del Atlántico Sur.