La Iglesia presentó el spot por la llegada del papa León XIV: “Vayan y anuncien”

La Iglesia presentó el spot oficial por la llegada del papa León XIV a la Argentina, en el marco de los preparativos para la visita apostólica prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La Conferencia Episcopal Argentina difundió la producción audiovisual, que lleva como lema “Bienvenidos todos, vayan y anuncien” y busca reflejar la diversidad cultural, social y territorial del país.

El video fue presentado por el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina como parte de las acciones de comunicación previas al viaje del Sumo Pontífice. La pieza reunió imágenes de distintas provincias y localidades, con la participación de voluntarios que representaron diferentes realidades de la sociedad argentina.

La visita papal tendrá como principales escenarios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba, donde están previstas actividades y celebraciones religiosas. El material promocional incorporó imágenes de estas tres sedes, junto con paisajes y comunidades de otras regiones del territorio nacional.

“Vayan y anuncien”: el mensaje central del video

El spot tomó como referencia un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que expresa: “Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia”.

A partir de esa cita bíblica, la producción desarrolló un mensaje de bienvenida dirigido a distintos sectores de la sociedad, con el propósito de transmitir una convocatoria amplia ante la llegada del Papa.

La narración incluyó una serie de frases que acompañaron las imágenes de personas y comunidades de diferentes puntos del país. “Bienvenidos los que sueñan. Bienvenidos los que enseñan. Bienvenidos los que aprenden. Bienvenidos los que cuidan. Bienvenidos los que inspiran”, expresó la voz en off del video. La secuencia buscó destacar el papel de quienes trabajan, estudian, enseñan, acompañan y participan de distintas actividades comunitarias.

Un recorrido audiovisual desde el norte argentino hasta la Patagonia

Uno de los aspectos principales del spot fue su carácter federal. La producción se filmó en distintas regiones de Argentina, con escenarios que abarcaron desde el norte del país hasta la Patagonia, publicó Cadena 3.

Entre las localidades elegidas estuvieron Tilcara y Purmamarca, en Jujuy; Bariloche, en Río Negro; e Isla Maciel, en la provincia de Buenos Aires.

Las imágenes mostraron paisajes y espacios urbanos con características diferentes, con el objetivo de representar la diversidad geográfica y cultural del territorio argentino. La realización contó con la participación de voluntarios que se sumaron al proyecto para transmitir las expectativas generadas por la visita del Santo Padre.