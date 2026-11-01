El Papa León XIV pidió “no cansarnos de construir la paz” a una semana de su visita a la Argentina

El Papa León XIV encabezó este domingo el rezo del Ángelus en el Vaticano y afirmó que la santidad está al alcance de todas las personas. Durante la Solemnidad de Todos los Santos, centró su reflexión en el amor al prójimo, la misericordia y la construcción de la paz.

“La santidad no es un privilegio para unos pocos, sino una vocación universal que nos interpela a cada uno de nosotros allí donde vivimos”, expresó. El mensaje se produjo a una semana de su llegada a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre.

La celebración estuvo dedicada tanto a las figuras reconocidas oficialmente por la Iglesia como a quienes vivieron su fe sin ser canonizados. “Celebramos a todos los santos: a aquellos que la Iglesia ha reconocido como tales y también a tantos que no lo han sido, pero que Dios

conoce”, señaló.

El amor y la justicia en la vida cotidiana

Para explicar ese camino, el Papa León XIV recurrió a las Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo. Mencionó a los pobres de espíritu, a quienes sufren y encuentran consuelo en la oración y a quienes responden con mansedumbre frente a la violencia.

También destacó a las personas que tienen hambre de justicia, están dispuestas a perdonar y trabajan por la paz. Su reflexión incluyó a quienes sostienen esas decisiones pese a las dificultades y las persecuciones.

“Esencialmente, gestos y decisiones de amor que superan los cálculos de la codicia y la prepotencia del mal, que a veces parece prevalecer”, manifestó al describir las acciones de los santos. Los definió como “el signo más hermoso y más fuerte del Reino de Dios que viene”.

El llamado a no cansarse de construir la paz

El Pontífice sostuvo que muchas acciones valiosas permanecen fuera de la mirada pública. “Dios ve el bien que nosotros no vemos, conoce historias que nosotros no conocemos, llega a corazones a los que nosotros no tenemos acceso”, afirmó.

Antes de la oración, pidió la intercesión de la Virgen María para acompañar a los fieles. En particular, llamó a “no cansarnos de construir la paz, tanto en los hechos más importantes como en los más sencillos de la vida cotidiana”.

El Ángelus es una oración breve integrada por tres versículos con sus respuestas, tres Avemarías y una oración final. Habitualmente, el Papa la comparte los domingos desde una ventana del Palacio Apostólico con los fieles reunidos en la plaza San Pedro.

La visita a la Argentina comenzará el próximo domingo

El Papa León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. La agenda anunciada incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Durante su estadía tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei y con representantes de la sociedad civil. También mantendrá encuentros con trabajadores, jóvenes, integrantes de la Iglesia y personas privadas de su libertad.

Las celebraciones religiosas serán parte central del recorrido por el país. Será la primera visita de un pontífice a la Argentina desde la realizada por Juan Pablo II en 1987.