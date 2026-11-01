Continúa la alerta por tormentas en Entre Ríos: cómo estará el tiempo este domingo

El tiempo en Entre Ríos se mantendrá inestable este domingo 1 de noviembre, con lluvias y tormentas previstas en distintas localidades. Continúa la alerta para gran parte de la provincia, con excepción de los departamentos Federal, Federación, Feliciano, Concordia y San Salvador.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y los 27 grados en las ciudades relevadas, mientras que las mínimas se ubicarán entre 17 y 19 grados. En algunas localidades, la probabilidad de precipitaciones aumentará hacia la noche.

Aunque Concordia y Federal quedan fuera de la advertencia, sus pronósticos también contemplan tormentas durante la tarde y la noche. En ambas ciudades se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde.

Paraná, La Paz y Villaguay

En Paraná se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 26. La probabilidad de precipitaciones será del 10 al 40% durante la mañana y la tarde, y subirá al 40-70% por la noche.

La Paz tendrá los mismos valores térmicos y probabilidades de lluvia que la capital provincial. En ambas ciudades, los vientos se ubicarán entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 durante la mañana y la tarde.

En Villaguay, el tiempo también estará marcado por tormentas, con temperaturas de entre 19 y 26 grados. Las precipitaciones tendrán una probabilidad del 10 al 40% por la mañana y la tarde, y del 40 al 70% durante la noche, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en las primeras dos franjas.

El pronóstico para el este y el sur entrerriano

Concordia y Federal registrarán mínimas de 19 grados y máximas de 27. La mañana tendrá cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%, mientras que por la tarde y la noche ese porcentaje se ubicará entre el 10 y el 40%.

En Concepción del Uruguay se anuncia una mínima de 17 grados y una máxima de 25. Las tormentas tendrán una probabilidad del 10 al 40% durante la mañana y del 40 al 70% tanto por la tarde como por la noche.

Gualeguaychú presentará condiciones similares, con temperaturas de entre 17 y 25 grados y mayor probabilidad de precipitaciones desde la tarde. En las dos ciudades del sur de Entre Ríos, los vientos previstos serán de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Cómo seguirá el tiempo al comenzar la semana

Para el lunes 2 de noviembre, el pronóstico del tiempo en Entre Ríos muestra una disminución de la inestabilidad después de la mañana. En las siete ciudades relevadas todavía habrá una probabilidad de tormentas del 10 al 40% durante las primeras horas.

Las máximas del lunes alcanzarán los 27 grados en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federal. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay llegarán a 26 grados, con cielo parcialmente nublado durante la tarde.

El martes volverá a aumentar la probabilidad de tormentas, especialmente durante la tarde y la noche. Para el miércoles, las imágenes del pronóstico anticipan condiciones más estables y máximas de 27 grados en las localidades consultadas.