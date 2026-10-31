Con una parrillada solidaria, una empresa familiar celebró un siglo de historia en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La tradicional firma Meucci celebró sus 100 años de trayectoria en Paraná con una parrillada solidaria a beneficio de Suma de Voluntades. Marita recordó a su esposo Ricardo Cian y destacó ante Elonce el trabajo de sus hijos. La intendenta Rosario Romero acompañó el festejo.
La tradicional firma comercial Autoservicio Meucci celebró sus 100 años de historia en Paraná con un encuentro que reunió a familiares, amigos, clientes y vecinos frente al establecimiento. La celebración incluyó el corte de avenida Francisco Ramírez al 2000 para recibir a los asistentes, una propuesta gastronómica solidaria y el reconocimiento a las generaciones que sostuvieron el emprendimiento. La intendenta Rosario Romero participó de la actividad y destacó la trayectoria de la empresa familiar, mientras que Marita Meucci, una de sus referentes, compartió sus recuerdos y agradeció el acompañamiento de la comunidad.
El festejo estuvo atravesado por la historia de una familia que logró mantener su actividad comercial durante un siglo, pese a las diferentes crisis económicas que atravesó el país. La convocatoria también permitió recordar a Ricardo Cian, esposo de Marita y una de las figuras vinculadas con la trayectoria del negocio, cuya memoria estuvo presente durante los testimonios recogidos por Elonce.
La celebración tuvo además un componente solidario, ya que se organizó una parrilla para ofrecer choripanes y reunir aportes destinados a Suma de Voluntades, una institución que desarrolla tareas de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. De esta manera, el aniversario combinó el reconocimiento a la historia comercial de Meucci con una iniciativa de colaboración comunitaria.
Marita y la emoción por los 100 años de Meucci
Uno de los momentos más significativos de la jornada se produjo cuando Marita compartió su emoción por la cantidad de personas que se acercaron a acompañar el aniversario. Rodeada de familiares, amigos y vecinos, reconoció que la convocatoria había superado sus expectativas.
“Gracias, gracias, gracias. Yo no pensé nunca que iba a venir tanta gente a acompañar”, expresó ante Elonce, visiblemente emocionada por las muestras de afecto recibidas.
Al ser consultada sobre cómo se sentía durante la celebración, respondió: “Muy feliz, muy feliz, porque son todos amigos míos”. Sus palabras reflejaron el vínculo que la familia construyó con quienes frecuentaron el comercio a lo largo de los años.
La referente de Meucci también aprovechó la oportunidad para agradecer a los habitantes de Paraná por el acompañamiento recibido durante las distintas etapas del emprendimiento. “Le agradezco a todo el pueblo lo que ha sido para Meucci toda la ciudad de Paraná. Gracias, gracias, gracias”, manifestó.
La presencia de numerosos vecinos puso de relieve una característica que se repitió durante la celebración: el negocio no solamente fue reconocido por su actividad comercial, sino también por los vínculos personales que sus integrantes mantuvieron con generaciones de clientes.
El recuerdo de don Ricardo y la historia familiar
Durante la entrevista, Marita recordó especialmente a su esposo, Ricardo Cian, cuya figura estuvo estrechamente vinculada con la historia de la familia y del establecimiento.
La evocación tuvo un fuerte componente emocional, ya que la mujer reconoció que el paso del tiempo no disminuyó el recuerdo de quien la acompañó durante una etapa importante de su vida. “Yo lo recuerdo mucho. Todos los días lo recuerdo. Lleva muchos años sin mí, pero nos vamos a encontrar, si Dios quiere, en la otra vida juntos”, expresó.
El aniversario permitió recuperar la memoria de las generaciones que formaron parte de Meucci. Desde sus primeros integrantes hasta los actuales miembros de la familia, el comercio atravesó distintas etapas y continuó funcionando como un emprendimiento transmitido entre padres, hijos y nietos.
La propia intendenta Rosario Romero destacó esa continuidad y mencionó que la historia familiar abarca varias generaciones, incluidos bisabuelos, abuelos, hijos, nietos y una bisnieta.
El secreto para mantenerse durante un siglo
Al ser consultada sobre cómo una empresa familiar consiguió sostenerse durante 100 años, Marita vinculó esa permanencia con la dedicación cotidiana, la voluntad de continuar trabajando y la capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles.
“Con amor, con ganas de hacer las cosas, con no ponerte mal porque salga algo mal, sino decir: ‘Lo hago otra vez y sale adelante’”, explicó ante Elonce.
La mujer también destacó el papel de sus hijos en la continuidad del comercio y reconoció que el trabajo compartido fue fundamental para mantener la actividad a través del tiempo. “En compañía de mis hijos, que mis hijos son todos, para mí son todos. Si no fueran ellos, no estaríamos como tal”, sostuvo.
La historia de Meucci estuvo atravesada por diferentes contextos económicos y sociales, con períodos de crecimiento y etapas de dificultades para la actividad comercial. Frente a esos desafíos, Marita aseguró que la perseverancia resultó determinante. “Fue difícil, pero lo salimos adelante”, recordó al referirse a las crisis que debió atravesar la familia.
En esa misma línea, dejó una reflexión sobre la importancia de mantener la voluntad de trabajar incluso cuando las circunstancias resultan adversas: “Cuando vos tenés ganas de hacer las cosas y salir, no te dejás llevar así nomás”.
Rosario Romero destacó la trayectoria de Meucci
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participó de la celebración y expresó su reconocimiento a la familia por haber sostenido durante un siglo una actividad comercial que forma parte de la historia de la ciudad.
Durante su diálogo con Elonce, la presidenta municipal resaltó especialmente el carácter familiar del emprendimiento y el esfuerzo de las distintas generaciones que contribuyeron a su continuidad. “Es una empresa muy querida en la ciudad que permaneció por distintas generaciones, una empresa familiar en la que ellos tienen sus historias de bisabuelos, abuelos, hijos, hijas, nietos y hasta una bisnieta”, señaló.
Romero también hizo referencia a las dificultades económicas que enfrentaron los comercios argentinos durante diferentes períodos y consideró que la permanencia de Meucci representa una trayectoria que merece ser reconocida.
“Esas cosas que permanecen en el tiempo con tanto cariño, con tanto afán, trabajo, perseverancia y también resistiendo las distintas situaciones del país, es una empresa para valorar, para imitar en la ciudad”, manifestó.
La intendenta explicó que esos motivos la llevaron a acompañar personalmente el aniversario, al considerar que se trataba de un acontecimiento significativo para la comunidad. “Yo creo que era un deber estar acá en esta celebración”, concluyó.
Una celebración solidaria para colaborar con Suma de Voluntades
Además del encuentro familiar y del reconocimiento a la trayectoria comercial, el festejo incluyó una iniciativa solidaria destinada a colaborar con la organización Suma de Voluntades.
Durante la jornada se instaló una parrilla para ofrecer choripanes, con la posibilidad de que los asistentes realizaran aportes voluntarios. La recaudación estaba destinada a acompañar las tareas que desarrolla la institución en favor de personas que necesitan asistencia.
Marita destacó la importancia de aprovechar el aniversario para contribuir con una entidad que trabaja con sectores vulnerables de Paraná. “Se necesita, se necesita mucho ayudar y ahora se van a sacar unos pesitos para poder seguir trabajando”, expresó.
La propuesta permitió incorporar una acción comunitaria a una celebración que ya reunía a numerosos vecinos. De esta manera, quienes se acercaron para compartir el aniversario también pudieron colaborar con una organización solidaria de la ciudad.
El vínculo con los clientes que se mantuvo durante generaciones
Otro de los aspectos que Marita destacó fue la relación cotidiana con quienes visitan el comercio. A pesar del paso de los años, aseguró que continúa disfrutando del contacto con los clientes y de las conversaciones que se generan en el establecimiento.
La mujer relató que todavía se sienta en el negocio y mantiene el hábito de saludar a las personas que se acercan, una costumbre que considera fundamental para construir relaciones duraderas. “Yo me siento en ese banco y sigo diciendo: ‘Hola, ¿cómo estás? Vení, te doy una bolsita’. Y eso es lo que llega a hacer amistad y todo”, contó.
Ese trato cercano fue uno de los aspectos destacados durante el aniversario, cuando vecinos y amigos se acercaron para saludar a la familia y compartir recuerdos vinculados con el comercio.
La celebración permitió reunir a personas de distintas generaciones, muchas de ellas relacionadas con la firma desde hace años, en una jornada que combinó historia, agradecimientos y reconocimiento.