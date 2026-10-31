“Lo Viejo Funciona” reunirá 177 vehículos antiguos en el Corsódromo de Concordia

El evento será en el corsódromo de Concordia

El Corsódromo Atanasio Bonfiglio de Concordia será escenario este domingo 1° de noviembre de la segunda edición de “Lo Viejo Funciona Multimarcas”, un encuentro que reunirá a 177 vehículos antiguos y convocará a aficionados de distintas localidades de Argentina y Uruguay.

La actividad se desarrollará de 9 a 22, con entrada libre y gratuita. Además de la exposición de automóviles, habrá propuestas recreativas, espectáculos musicales, patio de comidas y una caravana por las calles de la ciudad.

Desde la organización destacaron el crecimiento de la convocatoria respecto de la primera edición, que se realizó en la Costanera de Concordia y contó con 110 vehículos.

“Tenemos 177 expositores”, señalaron, al destacar que la participación superó las expectativas para esta segunda convocatoria.

Llegarán vehículos de distintos puntos del país y Uruguay

El encuentro nació a partir de un grupo de aficionados que habitualmente participaba de exposiciones y reuniones de vehículos antiguos. La primera edición se organizó junto al Club Falcon Concordia, mientras que este año la propuesta tendrá una organización independiente bajo el nombre “Lo Viejo Funciona Multimarcas”.

Entre los participantes confirmados habrá expositores de Uruguay y de distintas provincias argentinas. También llegarán vehículos desde El Bolsón, en el sur del país, y desde localidades como Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Monte Caseros.

La organización explicó que las inscripciones se abrieron dos meses antes del evento y debieron cerrarse una semana antes para organizar la logística y el almuerzo de los participantes.

Una jornada con caravana, música y actividades

La programación comenzará a las 9 con el ingreso de los vehículos expositores. Durante la mañana habrá sorteos, juegos y charlas, mientras que al mediodía se realizará el almuerzo.

Uno de los momentos destacados será la caravana prevista para las 16:30, que recorrerá el centro de Concordia.

La agenda de espectáculos continuará durante la tarde y la noche:

19: presentación del ballet Peña La Juntada.

19:30: actuación de Estilo C.

20:30: show de Los Cachorros.

La finalización del encuentro está prevista para las 22.

Además, el predio contará con patio gastronómico, peloteros y espacios recreativos para que las familias puedan disfrutar de la exposición y las actividades.

El encuentro tendrá un fin solidario

Otra de las particularidades de esta edición será la colaboración solidaria solicitada a los expositores, quienes podrán aportar alimentos no perecederos.

Según explicaron desde la organización, las donaciones serán destinadas a iglesias, comedores y otras instituciones de Concordia. Las entidades beneficiarias todavía no estaban definidas y serán informadas posteriormente a través de las redes sociales del evento.

Asimismo, indicaron que no se cobra inscripción a los vehículos participantes ni a los stands. La propuesta se sostiene mediante publicidades y colaboraciones.

Los expositores recibirán un diploma, un presente y un almuerzo para dos personas.

A diferencia de la primera edición, que se desarrolló en la Costanera de Concordia, este año la exposición tendrá lugar en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio. Desde la organización explicaron que la decisión estuvo relacionada con la creciente del río Uruguay y las condiciones que presenta actualmente la ciudad.