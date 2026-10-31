A días de cerrar un local en Paraná, Megatone bajó las persianas de otra sucursal por bajas ventas

La cadena de electrodomésticos Megatone cerró otra sucursal en el país, esta vez en el centro de Posadas, Misiones, debido a una caída en las ventas. La decisión afectó a siete trabajadores y se produjo pocos días después del cierre del local que la firma tenía en la peatonal San Martín de Paraná, en Entre Ríos, concretado el pasado 23 de octubre.

Según informó el diario El Territorio, la sucursal ubicada sobre calle Córdoba dejó de funcionar como consecuencia del bajo nivel de actividad comercial. De acuerdo con fuentes del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, uno de los siete trabajadores fue despedido, mientras que los otros seis acordaron retiros voluntarios.

El cierre se produjo en un contexto de dificultades para el comercio minorista. En Posadas, según los datos citados por el medio provincial, más de 500 establecimientos comerciales cerraron desde el inicio de la presidencia de Javier Milei.

Megatone cerró su local en Posadas y afectó a siete trabajadores

La firma tenía presencia en Posadas desde 2006, mientras que la sucursal de calle Córdoba había sido inaugurada en 2021, con una dotación inicial de 21 empleados.

Con el paso de los años, el plantel se redujo hasta quedar integrado por siete trabajadores al momento del cierre definitivo.

Fuentes consultadas por El Territorio señalaron que los empleados que aceptaron los retiros voluntarios cobrarían los montos acordados en cuatro cuotas.

La decisión puso fin a la actividad de uno de los locales de la cadena en el centro de la capital misionera, en medio de un escenario de retracción comercial y dificultades para sostener las ventas.

Megatone también había cerrado una sucursal en Paraná

El cierre en Posadas se conoció pocos días después de que Megatone dejara de operar en su local de la peatonal San Martín de Paraná, el pasado 23 de octubre.

La sucursal entrerriana había sido inaugurada en mayo de 2022 y permaneció abierta durante poco más de cuatro años.

De esta manera, la cadena registró dos cierres de locales en distintas provincias durante octubre, en un contexto marcado por las dificultades que atraviesan diferentes sectores del comercio.

Si bien en el caso de Posadas se atribuyó la decisión a la caída de las ventas, no se informaron en el material disponible las causas específicas que motivaron el cierre de la sucursal de Paraná.

Más de 16.000 empresas cerraron en Argentina durante un año

Los cierres comerciales se produjeron en un escenario de reducción del número de empleadores registrados en el país.

De acuerdo con el último Monitoreo Mensual de Fundar, entre junio de 2025 y junio de 2026 dejaron de registrarse 16.386 empresas empleadoras en Argentina, lo que representó una caída interanual del 3,3%.

El relevamiento indicó que en junio de 2026 había 481.015 empresas registradas, frente a las 497.401 contabilizadas en el mismo mes del año anterior.

En comparación con mayo, el registro mostró una reducción de 709 empresas, equivalente a una disminución mensual del 0,15%.

El informe consideró como empresa a toda persona física o jurídica que tuviera al menos un trabajador registrado en relación de dependencia, con excepción del personal doméstico y de casas particulares.

Por ese motivo, el indicador refleja la evolución de los empleadores registrados y no constituye, por sí solo, un recuento de cierres definitivos de establecimientos comerciales.

Misiones, entre las provincias con mayor caída

El relevamiento de Fundar ubicó a Misiones entre las provincias que registraron una mayor retracción interanual en la cantidad de empresas empleadoras.

En esa jurisdicción, la disminución alcanzó el 9,2%, una cifra superior al promedio nacional del 3,3%.

A nivel país, el registro de junio de 2026 quedó incluso por debajo del nivel observado en septiembre de 2021, cuando se contabilizaban 486.782 empresas, durante la recuperación posterior a la pandemia.

Los máximos históricos de la serie se habían registrado en febrero de 2012, con 540.282 empresas, y en diciembre de 2017, con 532.183.