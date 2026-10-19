Apelarán por el resto de los trabajadores afectados.

La Justicia ordenó a Fate pagar $1.200 millones en salarios adeudados a 200 trabajadores que quedaron sin empleo tras el cierre de la fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires. La resolución del Juzgado Laboral N° 17 estableció que los haberes correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de 2026 deberán acreditarse este viernes.

El pago se realizará mediante fondos que habían sido embargados preventivamente a la compañía. La decisión judicial no alcanza a los empleados que firmaron acuerdos de retiro voluntario, publicó NA.

La resolución se produjo después de las presentaciones realizadas por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y la empresa perteneciente a Javier Madanes Quintanilla, que mantenían diferencias sobre el monto de los salarios reclamados.

Cómo se determinó el monto de $1.200 millones

El sindicato había solicitado el pago de $1.800 millones, mientras que Fate sostenía que la suma correspondiente era de $600 millones.

Ante esas posiciones, el tribunal fijó un monto intermedio de $1.200 millones y dispuso su transferencia para garantizar el pago de los haberes pendientes.

La decisión también dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones, en el marco del conflicto judicial iniciado tras el cierre de la planta.

El convenio laboral que originó el reclamo

La presentación sindical se fundamentó en un convenio de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025, cuya vigencia se extendía hasta el 30 de junio de 2026.

Según los antecedentes del conflicto, mediante ese acuerdo Fate había recibido beneficios impositivos estatales a cambio de comprometerse a no efectuar despidos durante el período establecido.

El cierre de la planta de San Fernando había afectado originalmente a unos 920 trabajadores. Desde entonces, el sindicato impulsó distintas acciones judiciales para reclamar el cumplimiento de los compromisos laborales asumidos por la empresa.

El sindicato apelará y reclamará nuevos pagos

Tras conocerse la resolución, el SUTNA celebró la medida y la consideró un resultado favorable de las acciones impulsadas por los trabajadores.

La organización sostuvo que el fallo respaldaba su posición respecto del cierre de la fábrica, al que calificó como "ilegal". Sin embargo, anticipó que apelará la resolución por considerar insuficiente la suma establecida.

Según el gremio, el monto fijado "no cubre la antigüedad ni la actualización por inflación", por lo que continuará con las presentaciones judiciales.

Además, adelantó que promoverá nuevas acciones para reclamar los salarios correspondientes al período posterior al 1° de julio de 2026.

Continúan las protestas frente a la fábrica

Otro de los reclamos del sindicato está vinculado con los acuerdos de retiro voluntario firmados por trabajadores durante el conflicto.

El SUTNA anunció que insistirá en solicitar su nulidad, al considerar que fueron suscriptos bajo condiciones de "extorsión económica", después de varias semanas sin percibir los salarios. Esta interpretación corresponde a la organización gremial y forma parte de sus planteos judiciales.

Por otra parte, la Sala II de Garantías revocó la orden de desalojo que había sido dictada en septiembre.

Como consecuencia de esa decisión, los trabajadores podrán mantener los acampes y las manifestaciones en las inmediaciones de la fábrica, mientras continúa el conflicto por los salarios, los despidos y los acuerdos laborales.