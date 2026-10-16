Diarco cerró cuatro sucursales en menos de dos meses y crece la preocupación por los despidos

La cadena mayorista Diarco cerró un nuevo local en Neuquén y acumuló cuatro sucursales clausuradas en menos de dos meses. La caída del consumo y los elevados costos operativos fueron señalados como las principales causas. La empresa también había cerrado locales en Entre Ríos.
La cadena mayorista Diarco cerró cuatro sucursales en menos de dos meses, en medio de una caída de las ventas y dificultades para afrontar los costos de funcionamiento. El último cierre se produjo en Junín de los Andes, provincia de Neuquén, y se sumó a las clausuras registradas en Jáuregui, Zárate y Tres Arroyos, en territorio bonaerense.
La decisión formó parte de un proceso de reducción de la estructura comercial de la compañía, que también había afectado anteriormente a establecimientos de otras provincias, entre ellas Entre Ríos. La situación generó preocupación por la continuidad de los puestos de trabajo y el impacto económico en las localidades donde operaban los comercios.
Según informó iProfesional, la retracción del consumo masivo y el incremento de los costos fijos fueron los principales factores que impulsaron las medidas. En ese contexto, distintas empresas del sector supermercadista y mayorista enfrentaron dificultades comerciales y financieras.
El último cierre de Diarco se produjo en Neuquén
La sucursal ubicada sobre Colectora 9 de Julio 1125, en Junín de los Andes, dejó de funcionar de manera definitiva. La medida afectó a trabajadores del establecimiento, cuya cantidad podría alcanzar la docena, aunque no se precisó oficialmente el número de desvinculaciones.
El cierre representó una nueva reducción de la presencia comercial de la cadena en el interior del país. Además, dejó a los empleados afectados ante la incertidumbre sobre su continuidad laboral y la posibilidad de conseguir nuevas fuentes de ingresos.
La situación también generó inquietud en el comercio local, debido a las consecuencias que puede provocar la salida de una empresa de alcance nacional en una economía atravesada por la disminución del consumo.
Los cierres en Jáuregui, Zárate y Tres Arroyos
Antes de la clausura en Neuquén, Diarco había cerrado su sucursal de Jáuregui, en el partido bonaerense de Luján. El establecimiento estaba ubicado a la altura del kilómetro 72 de la antigua ruta nacional 5 y había comenzado a funcionar a principios de 2021.
Después de más de cinco años de actividad, la caída de las ventas derivó en el cierre definitivo del comercio, con la pérdida de aproximadamente 30 puestos de trabajo directos.
En Zárate, la compañía también interrumpió las operaciones de un local ubicado en el microcentro, que había sido inaugurado apenas seis meses antes. La decisión respondió a que la facturación registrada durante los primeros meses de 2026 no resultó suficiente para cubrir los costos operativos. Sin embargo, la firma mantuvo abierta otra sucursal central en esa ciudad.
Diarco también había cerrado sucursales en Entre Ríos
El proceso de reducción comercial de Diarco no se limitó a los cuatro establecimientos clausurados recientemente. La empresa ya había cerrado otros puntos de venta en distintas regiones del país.
Entre los antecedentes se encontraron las sucursales de Gualeguaychú y Concordia, en Entre Ríos, que dejaron de funcionar como parte de la reestructuración de la cadena mayorista.
A estos casos se sumaron las clausuras de establecimientos ubicados en Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires; Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco; y Concepción, en Tucumán.