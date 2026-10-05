Flybondi solicitó el concurso preventivo tras dejar de operar y acumular deudas: 1.000 familias afectadas

Tras más de 50 días sin volar, Flybondi solicitó acogerse a un concurso preventivo de acreedores luego de meses de dificultades financieras, interrupción de sus vuelos y reclamos por pagos pendientes. La presentación se realizó el viernes y este lunes 5 de octubre quedó asignada al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°24, a cargo de Guillermo Mario Pesaresi.

El pedido fue presentado por FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que operaba la aerolínea, y quedó radicado en la Secretaría N°47. La Justicia todavía debía resolver si correspondía abrir formalmente el concurso, por lo que la presentación no implicó que ese proceso ya estuviera habilitado.

La compañía llegó a esta instancia con su operación detenida desde agosto, una flota reducida y reclamos de trabajadores, organismos públicos, proveedores y pasajeros. También acumuló embargos, pedidos de quiebra y 27 cheques rechazados por más de $2.900 millones, según la información difundida por Ámbito.

Vuelos interrumpidos y reducción de la flota

El último vuelo informado se realizó el 5 de agosto, entre Bariloche y Ezeiza. Desde entonces, la empresa no volvió a transportar pasajeros. La paralización estuvo precedida por meses de cancelaciones y dificultades para sostener los servicios previstos.

De los 13 aviones que integraban su flota, conservó tres aeronaves en el país, todas sin operar. Las otras diez fueron devueltas a sus propietarios, aunque algunas permanecieron en territorio argentino mientras se completaban los procedimientos de devolución.

El deterioro operativo también se reflejó en las estadísticas del mercado doméstico. Según datos de ANAC publicados por Ámbito, Flybondi transportó 13.639 pasajeros en julio, un 95% menos que en el mismo mes de 2025.

Reclamos de trabajadores y acreedores

La crisis estuvo acompañada por despidos y retiros voluntarios. En septiembre, los trabajadores denunciaron más de 900 desvinculaciones y reclamaron por indemnizaciones, acuerdos de retiro incumplidos y salarios pendientes.

Para agosto, empleados habían señalado que se les adeudaban los salarios de junio y julio y el medio aguinaldo. A fines de septiembre, exempleados llevaron sus reclamos a la Secretaría de Trabajo y sostuvieron que la situación afectaba a unas 1.000 familias.

En paralelo, ARCA y ANAC reclamaron, en conjunto, más de $3.000 millones. El organismo de aviación civil exigió específicamente $1.464 millones correspondientes a seis facturas impagas por tasas de seguridad aeroportuaria.

Pedidos de quiebra y futuro de la empresa

Entre los acreedores privados que solicitaron la quiebra de FB Líneas Aéreas figuraron Hotel Presidente S.A., Seal Siher S.R.L. y Li Azzurri S.A. A esos expedientes se sumó una demanda de La Nueva Metropol por unos $186 millones vinculados con servicios de transporte.

La aerolínea también acumuló reclamos de pasajeros por cancelaciones y devoluciones pendientes. Según un relevamiento del sitio especializado Failbondi, durante 2026 se cancelaron alrededor de 2.400 vuelos, con unos 383.000 pasajeros afectados.

Flybondi quedó bajo el control de COC Global a mediados de 2025. En los últimos meses, más de 200 trabajadores de rampa fueron transferidos a OC Support, una sociedad vinculada a OCA. También circuló la posibilidad de una operación denominada OCA Air, aunque no se informó una confirmación oficial de su puesta en marcha.

La resolución sobre la apertura del concurso quedó pendiente. La presentación judicial abrió una nueva instancia para definir el tratamiento de las deudas y una eventual reorganización de la compañía.