Feria Papel y Tijera: habrá 36 stands, concursos, sorteos y actividades por Halloween

La séptima edición de la Feria Papel y Tijera se realizará este sábado 31 de octubre, de 16 a 21, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá 36 stands de editoriales, ilustradores, diseñadores y artistas gráficos, además de concursos, sorteos, dibujo libre y actividades especiales por Halloween.

Ezequiel, integrante de la organización, brindó detalles a Elonce sobre la jornada y destacó que será la primera vez que el encuentro se desarrolle en ese espacio cultural. También explicó que se trata de la segunda edición organizada durante este año.

Más de 30 stands y propuestas para participar

La feria contará con una amplia variedad de producciones vinculadas al arte gráfico, el diseño y la ilustración. Los asistentes podrán recorrer los puestos, conocer el trabajo de artistas y emprendedores, y participar de propuestas recreativas.

“Van a ser 36 stands, va a haber editoriales, ilustradores, diseñadores y artistas gráficos”, detalló.

Entre las actividades anunciadas se encuentran espacios de dibujo libre, concursos con premios, charlas, pintura en vivo y sorteos. Además, habrá propuestas gastronómicas para acompañar la jornada.

El integrante del equipo organizador explicó que quienes participen de algunas actividades podrán recibir stickers de regalo.

Una búsqueda del tesoro y una propuesta especial por Halloween

Una de las novedades de esta edición será una búsqueda del tesoro que invitará a los visitantes a recorrer los distintos sectores de la feria.

“Vamos a hacer en esta edición una búsqueda del tesoro, donde todos los participantes podrán buscar stickers de la feria que van a estar distribuidos en diferentes actividades”, adelantó.

La fecha también permitirá incorporar una propuesta vinculada con Halloween. Por ese motivo, los organizadores invitaron al público a asistir disfrazado.

“Como es 31 de octubre, por Halloween, pueden venir disfrazados y el que venga disfrazado también se puede llevar un sticker de regalo”, comentó.

De esta manera, la feria combinará las actividades artísticas habituales con propuestas recreativas pensadas para quienes deseen participar de la celebración.

Una feria con un objetivo solidario

Además de promover el trabajo de artistas, ilustradores y diseñadores, la Feria Papel y Tijera mantendrá su iniciativa solidaria de colaboración con el Centro Comunitario Toma Nueva.

Aunque la entrada será libre y gratuita, los organizadores solicitaron a quienes tengan la posibilidad que acerquen un alimento no perecedero.

El joven explicó que esta colaboración se realiza desde hace varias ediciones y que los productos recolectados serán destinados a las actividades de asistencia que desarrolla la institución comunitaria.

La donación no será obligatoria para ingresar, pero permitirá acompañar el trabajo solidario del centro.

Horarios y dónde consultar las actividades

La séptima edición de la Feria Papel y Tijera se desarrollará este sábado, de 16 a 21, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná.

Realizarán la 7ma. edición de papel y tijera

Los interesados podrán consultar la programación completa, conocer a los feriantes participantes y acceder a las novedades a través de la cuenta de Instagram de Feria Papel y Tijera.

La invitación estará abierta a toda la comunidad, con actividades para distintas edades y la posibilidad de colaborar con alimentos no perecederos.