Una niña murió tras ser hallada con la cabeza sumergida en un balde con agua

Una niña de 2 años fue hallada sin vida este viernes con aparentes signos de ahogamiento. La menor fue encontrada con la cabeza sumergida en un recipiente de agua en un domicilio en San Rafael, en la provincia de Mendoza.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la zona de calles La Pichana y Los Dos Álamos. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Fuentes oficiales informaron que el viernes a las 22.56, ingresó un llamado al 911 que alertó sobre lo ocurrido. Según precisaron, la menor fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin presentar signos de reacción.

De acuerdo a las primeras investigaciones, su prima de 13 años habría encontrado a la niña con la cabeza dentro de un balde plástico de aproximadamente 20 litros. La adolescente la retiró del recipiente y dio aviso a los adultos que estaban en la vivienda.

La pequeña fue trasladada al hospital Schestakow, donde el personal médico le practicó maniobras de reanimación, pero finalmente constató su deceso.

El hecho corresponde a la jurisdicción de la Comisaría 42°. Por disposición del ayudante fiscal de turno, se realizaron las medidas de rigor en el domicilio para determinar las circunstancias del hecho, señaló el medio Diario San Rafael.