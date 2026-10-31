“Me lo mandó mi viejo”: el emotivo encuentro de un chofer con Guillermo Coppola y su pedido especial

Guillermo Coppola protagonizó una emotiva historia a bordo de un colectivo de Buenos Aires, cuando decidió utilizar el transporte público para llegar a tiempo a una entrevista. El episodio ocurrió este viernes, cuando Carlos, conductor de la línea 102, reconoció al histórico representante de Diego Armando Maradona y le ofreció trasladarlo hasta su destino sin cobrarle el boleto.

Lo que comenzó como una solución improvisada para el empresario terminó convirtiéndose en un encuentro especial para el trabajador, quien ese mismo día celebraba su cumpleaños. La coincidencia tuvo un significado particular: Carlos nació un 30 de octubre, la misma fecha que Diego Maradona, uno de sus grandes ídolos futbolísticos.

El chofer relató posteriormente en una entrevista con TN que, al reconocer a Coppola, decidió ofrecerle ayuda. “Te llevo a donde vos quieras. Vos estuviste con el más grande, así que a donde vos quieras yo voy”, le dijo al empresario, según recordó.

El encuentro con Coppola que cambió su cumpleaños

Carlos, hincha de Boca Juniors, se encontraba realizando su recorrido habitual cuando se produjo el inesperado encuentro. La presencia del exrepresentante de Maradona despertó su entusiasmo y dio lugar a una conversación sobre fútbol y recuerdos personales.

Durante el viaje, el conductor se animó a realizarle un pedido especial a Coppola: conseguir entradas para el próximo Superclásico entre Boca y River, previsto para disputarse en la Bombonera.

“Tuve mucha vergüenza, no sé cómo me animé, pero le pedí entradas para el Superclásico”, contó Carlos al recordar aquel momento.

La respuesta de Coppola alimentó sus expectativas. “Voy a hacer todo lo posible”, le respondió el empresario.

“Este regalo me lo mandó mi viejo”: la emoción del colectivero

Detrás de la alegría por haberse encontrado con Coppola había una historia familiar que el conductor compartió durante una entrevista con Telenoche.

Carlos explicó que había comenzado su cumpleaños con tristeza por la ausencia de su padre fallecido, con quien compartía la pasión por Boca Juniors y la admiración por Diego Maradona.

La aparición del histórico representante del futbolista, precisamente el día del nacimiento de Maradona, adquirió para él un significado especial.

“Hoy arranqué triste, mal, y cuando me crucé al Guille me cambió el día”, relató el chofer, visiblemente emocionado.

Al recordar a su padre y el vínculo que los unía a través del fútbol, expresó una frase que resumió lo que había sentido durante aquella jornada: “Este regalo me lo mandó mi viejo”.

El sueño de llevar a sus hijos a un Superclásico

El pedido de entradas que Carlos le realizó a Coppola también estuvo relacionado con sus recuerdos familiares y con el deseo de compartir nuevas experiencias junto a sus hijos.

El conductor recordó que años atrás había asistido a un Superclásico acompañado por su padre, su hermano y su cuñado. También había tenido la oportunidad de presenciar el regreso de Diego Maradona a la Bombonera.

Sin embargo, sus hijos todavía no habían podido vivir la experiencia de presenciar un partido entre Boca y River desde las tribunas del estadio.

“Hace mucho no voy a la Bombonera. Los llevaría a mis hijos todos los domingos”, expresó al hablar sobre su deseo de volver a la cancha.

[VIDEO] 🚌 Carlos, chofer de la línea 102, reconoció a Guillermo Coppola mientras trabajaba en su cumpleaños y lo llevó gratis. El hincha de Boca le pidió ir al Superclásico y terminó recibiendo una invitación para acompañarlo a la Bombonera. https://t.co/zHdTHE0T1X — RLC Noticias (@rlcnoticias) October 31, 2026

Carlos también contó que su familia se emocionó al conocer los detalles del encuentro con Coppola, especialmente por el significado que tuvo en una fecha atravesada por los recuerdos de su padre.

Un viaje inesperado que terminó en una historia emotiva

La experiencia comenzó cuando Coppola necesitó encontrar una alternativa de transporte para llegar a tiempo a una entrevista. La decisión de subir a un colectivo lo llevó a compartir un momento especial con un trabajador que lo reconoció inmediatamente.

Para Carlos, el encuentro representó mucho más que la posibilidad de conocer a una figura vinculada con la historia de Maradona. También significó recordar a su padre, revivir su pasión por Boca y alimentar la ilusión de compartir un Superclásico con sus hijos.

Aunque la posibilidad de conseguir las entradas quedó pendiente, el chofer aseguró que aquel encuentro ya había transformado su cumpleaños.