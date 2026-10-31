Una balanza en la autopista Rosario-Santa Fe multará a camiones con sobrepeso sin detenerlos

La autopista Rosario-Santa Fe incorporó una balanza dinámica que permitirá detectar y sancionar a camiones con exceso de carga sin necesidad de detener su circulación. El dispositivo fue instalado en el kilómetro 7, sobre la mano hacia la capital provincial, y comenzará a generar multas dentro de 15 días, según anunciaron las autoridades santafesinas.

El nuevo sistema utiliza sensores colocados en el pavimento y cámaras que registran el paso de los vehículos pesados. De esta manera, permite determinar el peso de los camiones mientras circulan y detectar posibles infracciones sin interrumpir el tránsito.

Según informó el Gobierno provincial, se trata de la primera balanza dinámica con capacidad sancionatoria del país, una tecnología que busca mejorar los controles de transporte y reducir el deterioro de la infraestructura vial.

Cómo funciona la balanza que controla camiones sin detenerlos

El subgerente del Fideicomiso de la Autopista Rosario-Santa Fe, Juan Pablo Trevisan, explicó que el dispositivo controla los tres carriles de circulación y permite identificar automáticamente a los vehículos que superen los límites de peso permitidos.

“El camión pasa sin frenar. La balanza detecta el peso con sensores en el piso y cámaras, y si hay exceso, se labra la infracción”, detalló el funcionario.

A diferencia de otros sistemas utilizados en Argentina, que funcionan como una advertencia y requieren detener posteriormente al vehículo para confirmar su peso mediante una balanza estática, el nuevo equipamiento permitirá iniciar directamente el procedimiento sancionatorio.

La tecnología es de origen italiano y, según la información oficial, fue homologada por un laboratorio privado de Villa Constitución certificado por organismos nacionales.

“Ya está homologada y posee certificación OIML (Organización Internacional de Metrología Legal), por eso en 15 días empezamos a multar”, afirmó Trevisan.

Cuándo comenzarán las multas por exceso de carga

Las autoridades provinciales anunciaron que las sanciones comenzarán a aplicarse una vez transcurridos los 15 días previstos para la puesta en funcionamiento del sistema punitivo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió las instalaciones del nuevo pórtico de control y advirtió que los transportes que circulen con cargas superiores a las permitidas serán sancionados.

En ese sentido, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, explicó que el exceso de carga acelera el deterioro del pavimento, reduce su vida útil y favorece la formación de fisuras, huellas y baches.

Avanzan las obras del tercer carril de la autopista

La puesta en funcionamiento del sistema de pesaje se produjo en paralelo con el avance de las obras de ampliación de la autopista Rosario-Santa Fe.

La Provincia anunció el inicio de la segunda etapa del tercer carril, que comprende el tramo entre San Lorenzo Centro y el empalme con el Desvío Timbúes.

Los trabajos abarcarán 17,5 kilómetros, según la información difundida por las autoridades.