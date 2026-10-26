Las rutas 11, 39 y 131 estarán entre las prioritarias para el control de peso de los camiones

Control de peso de camiones en Entre Ríos

El control del peso de los camiones en las rutas de Entre Ríos tendrá un nuevo régimen que contempla multas, la obligación de descargar la mercadería excedente y la incorporación de equipos de pesaje. La Provincia comenzó los preparativos para implementar el sistema, que buscará reducir el deterioro de la infraestructura vial, especialmente en los corredores utilizados para el transporte de cereales y otras cargas productivas.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, explicó que la principal modificación será la participación de la Policía de Entre Ríos en los controles y en la aplicación de sanciones, una responsabilidad que anteriormente recaía exclusivamente en la Dirección Provincial de Vialidad.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, el funcionario anticipó que los primeros operativos se concentrarían en las rutas provinciales 131, entre Crespo y Diamante; 39, entre Concepción del Uruguay y Rosario del Tala; y 11, entre Diamante y Victoria, debido al deterioro que presentan distintos sectores.

Cómo funcionarán los controles de peso de los camiones

El nuevo Régimen de Control de Peso y Dimensiones para Vehículos de Carga establece un esquema de fiscalización que involucrará a la Policía provincial y a Vialidad.

Jacob explicó que el objetivo es unificar las tareas de control y sanción para aprovechar la presencia policial en las rutas entrerrianas. “Tiende a unificar en la Policía de Entre Ríos el control y la gestión de la sanción, ante infracciones por exceso de carga”, señaló.

El ministro sostuvo que la Policía cuenta con una estructura operativa que permite realizar controles de tránsito en distintos puntos de la provincia, mientras que Vialidad aportará los recursos técnicos necesarios para verificar los pesos.

También reconoció que actualmente existe una limitación en la cantidad de dispositivos disponibles para efectuar los controles. “Hay una realidad por reconocer, que es la insuficiencia que tiene la Provincia en los medios técnicos, para efectuar un control adecuado de carga”, manifestó.

Por ese motivo, el Gobierno proyecta incorporar equipos móviles y modernizar los instrumentos utilizados en los puestos de pesaje.

Qué pasará con los camiones que circulen con exceso de carga

Uno de los aspectos centrales del nuevo régimen es que los vehículos que superen el peso permitido no podrán continuar circulando en esas condiciones, incluso después de recibir una multa.

Jacob explicó que será necesario disponer de lugares adecuados para descargar y depositar la mercadería excedente. “El camión no puede continuar circulando con exceso de carga, aun cuando sea sancionado”, remarcó.

La normativa establece un plazo máximo de dos días para descargar la mercadería y regularizar el peso del vehículo.

Si el transportista incumple ese plazo y resulta necesario trasladar o depositar la carga, se aplicará el canon correspondiente por esos servicios.

El funcionario aclaró que la mercadería descargada no pasa a ser propiedad del Estado. “La carga sigue siendo propiedad del transportista”, explicó Jacob, quien indicó que podrá disponer de ella una vez cumplidas las obligaciones correspondientes, incluido el pago de la multa que eventualmente se aplique.

De esta manera, el sistema buscará impedir que los vehículos continúen su recorrido con una carga superior a la autorizada.

Las multas se aplicarán aunque el exceso sea mínimo

El ministro precisó que los límites de peso están establecidos por la normativa vigente y contemplan la cantidad máxima de kilogramos permitida por eje.

Por lo tanto, cualquier exceso detectado mediante los controles constituirá una infracción. “Si se excede ese pesaje, por mínimo que sea el exceso, el vehículo está circulando en infracción”, advirtió.

Jacob reconoció que la aplicación estricta de estas disposiciones podría generar cuestionamientos por parte de los transportistas.

Sin embargo, sostuvo que la finalidad principal es proteger las rutas provinciales y evitar que continúen deteriorándose por la circulación de vehículos sobrecargados.

“Es imposible pensar en una recuperación de las condiciones de transitabilidad de las rutas sin tener paralelamente un sistema eficiente de control”, afirmó.

El funcionario también aclaró que el régimen no tiene como objetivo principal aumentar la recaudación provincial, sino modificar las conductas que afectan la infraestructura.

Las rutas 131, 39 y 11 estarán entre las prioridades

Jacob identificó distintos corredores donde el Gobierno considera necesario reforzar los controles debido al tránsito de camiones y al desgaste del pavimento.

Uno de los principales es la Ruta Provincial 131, entre Crespo y Diamante, donde se observa un deterioro significativo, especialmente en el sentido de circulación hacia Diamante.

“La ruta 131 de Crespo a Diamante está teniendo un deterioro bastante importante y rápido; presumimos que, en algunos casos, se debe al exceso en las cargas”, explicó.

El ministro señaló que existe una diferencia visible entre ambos carriles, ya que el que conduce hacia Diamante presenta mayores daños.

Otro de los sectores mencionados es la Ruta Provincial 39, que conecta Concepción del Uruguay con Rosario del Tala y permite acceder posteriormente a la Ruta Nacional 12.

Se trata de un corredor utilizado por vehículos vinculados con frigoríficos, establecimientos productivos y plantas de acopio de cereales.

También destacó la situación de la Ruta Provincial 11, entre Diamante y Victoria, por donde circula parte del transporte de granos con destino a la zona portuaria de Rosario.

Según explicó, estos corredores concentran un movimiento importante de cargas y presentan sectores donde el deterioro del pavimento es más pronunciado. “Seguramente los primeros puntos de control van a estar ubicados en esas rutas, donde vemos el mayor problema”, anticipó.

Incorporarán balanzas móviles y proyectan controles sin detener camiones

El Gobierno provincial también trabaja en un plan de reequipamiento de la Dirección de Vialidad, que contempla la adquisición de nuevos dispositivos de control.

En una primera etapa, la intención es sumar equipos móviles de pesaje y reemplazar instrumentos existentes para ampliar la capacidad operativa.

La Policía y Vialidad definirán conjuntamente los lugares donde se realizarán los procedimientos. Algunos puntos ya cuentan con señalización, mientras que otros deberán ser incorporados al sistema.

A más largo plazo, la Provincia proyecta instalar dispositivos capaces de verificar el peso de los camiones mientras circulan, sin necesidad de retirarlos de la calzada.

“Para el futuro habrá controles dinámicos de carga, es decir, dispositivos que permitan, sin sacar a los vehículos de la cinta asfáltica, verificar el peso”, explicó Jacob.

El funcionario señaló que esta tecnología ya se utiliza en otras rutas argentinas y que existe la intención de incorporarla en Entre Ríos.

Además, indicó que el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a la recuperación de rutas provinciales incluye un componente para adquirir dispositivos de control de cargas.

No obstante, aclaró que su implementación no será inmediata.

Buscan evitar que el exceso de carga siga dañando las rutas

El ministro sostuvo que el control del transporte pesado debe acompañar las inversiones destinadas a recuperar la red vial entrerriana.

Según explicó, las rutas que conectan zonas productivas con puertos y centros de comercialización son especialmente vulnerables al tránsito de camiones que superan los límites establecidos.

En ese sentido, remarcó que las sanciones buscarán generar un mayor cumplimiento de las normas. “Este sistema que vamos a implementar no tiene específicamente un fin recaudatorio”, aseguró.

Jacob consideró que las multas deben funcionar como una herramienta para desalentar las infracciones y promover la responsabilidad de quienes utilizan la infraestructura pública.

“No todo lo puede ni lo debe hacer el Estado. Los ciudadanos estamos obligados a cumplir las normas”, expresó.

Finalmente, insistió en que la preservación de los caminos requiere tanto controles efectivos como el compromiso de los transportistas. “La infraestructura vial es esencial para el desarrollo de la provincia, y debemos cuidarla. Es un patrimonio público”, concluyó.