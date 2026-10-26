El sable de Urquiza regresó a Concepción del Uruguay y fue exhibido por primera vez en la ciudad

El sable de Urquiza volvió por primera vez a Concepción del Uruguay

El sable de gala de Justo José de Urquiza regresó por primera vez a Concepción del Uruguay y fue exhibido en el histórico Colegio del Uruguay, en el marco de las actividades por el 225° aniversario del nacimiento del prócer entrerriano. Durante dos días, vecinos y turistas pudieron observar la pieza, que estuvo bajo custodia de soldados del Ejército Argentino vestidos con uniformes históricos.

La exposición se realizó este fin de semana en el hall de ingreso del Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza, institución fundada por iniciativa del propio expresidente, publicó La Pirámide. La actividad formó parte de la Semana Homenaje, que reunió distintas propuestas destinadas a recordar su trayectoria y su participación en la organización nacional.

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, destacó el significado del regreso del sable a la ciudad y agradeció a las instituciones que hicieron posible la exhibición. En paralelo, el acto y desfile cívico-militar previsto para este domingo fue postergado debido al pronóstico de lluvias y se realizará el próximo 1° de noviembre.

El sable de Urquiza volvió a la ciudad

La llegada del sable de gala constituyó uno de los momentos centrales de las actividades conmemorativas organizadas en Concepción del Uruguay.

La pieza histórica fue trasladada con la colaboración de la II Brigada Blindada General Justo José de Urquiza del Ejército Argentino, con asiento en Paraná, que también tuvo a su cargo la custodia durante la exposición.

Los soldados participaron vestidos con uniformes históricos del Ejército Grande y realizaron un relevo de guardia junto al arma, en una recreación que acompañó la muestra.

La elección del Colegio del Uruguay como sede tuvo un significado especial, debido a la estrecha relación entre la institución educativa y el proyecto político y cultural impulsado por Urquiza.

Durante las dos jornadas, vecinos, estudiantes, docentes y turistas tuvieron la oportunidad de contemplar de cerca una pieza vinculada con uno de los protagonistas de la historia constitucional argentina.

Lauritto destacó el valor histórico de la pieza

El intendente José Eduardo Lauritto expresó su emoción y orgullo por el regreso del sable a Concepción del Uruguay, al tratarse de la primera exhibición de estas características en la ciudad.

Según destacó el presidente municipal, el arma acompañó al general Urquiza durante la firma del Acuerdo de San Nicolás, uno de los acontecimientos decisivos del proceso que condujo a la sanción de la Constitución Nacional de 1853.

La presencia del sable permitió recuperar parte de esa historia y acercarla a las nuevas generaciones mediante una exposición abierta a la comunidad.

Lauritto agradeció especialmente a los vecinos y visitantes que recorrieron la muestra, al Colegio del Uruguay por facilitar sus instalaciones y a la II Brigada Blindada del Ejército Argentino por el traslado y la custodia de la pieza.

La exhibición también puso en valor el vínculo de Concepción del Uruguay con los acontecimientos políticos e institucionales que marcaron la organización del país.

Tres aniversarios históricos en Concepción del Uruguay

La muestra se desarrolló en el marco de la Semana Homenaje, que reunió actividades vinculadas con tres fechas de especial importancia para la historia entrerriana.

Una de ellas es el 225° aniversario del nacimiento de Justo José de Urquiza, figura central de la organización constitucional argentina.

También se conmemoran los 175 años del Pronunciamiento del 1° de Mayo, acontecimiento que marcó un momento decisivo en el enfrentamiento político entre Urquiza y Juan Manuel de Rosas.

A estas fechas se suma el bicentenario de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad, otro de los acontecimientos recordados durante las celebraciones.

Las propuestas buscan recuperar el patrimonio histórico local y destacar el papel que tuvo la ciudad en la construcción institucional de Entre Ríos y la Argentina.

El desfile cívico-militar se realizará el 1° de noviembre

En tanto, el acto y desfile cívico-militar que estaba previsto para este domingo fue reprogramado para el próximo 1° de noviembre, debido a las condiciones meteorológicas anunciadas.

La decisión se tomó a partir del último informe del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipaba un 40% de probabilidades de precipitaciones durante la jornada.

De esta manera, la celebración central se trasladó una semana, mientras continúan las actividades destinadas a recordar la figura de Justo José de Urquiza.

La exhibición del sable de gala quedó como uno de los momentos destacados de la conmemoración, al permitir que la comunidad de Concepción del Uruguay tuviera contacto directo con una pieza histórica vinculada con el prócer entrerriano.