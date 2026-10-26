Ruiz Orrico busca llegar a la Corte Suprema por la condena de cuatro muertes y una madre expresó su indignación

Juan Enrique Ruiz Orrico busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de cuatro jóvenes en un choque ocurrido en la Ruta Provincial 39. La defensa del exfuncionario provincial presentó un recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, una decisión que provocó la indignación de Lorena Dubini, madre de dos de las víctimas.

El planteo judicial se produjo después de que la condena fuera ratificada por la Cámara de Casación Penal de Concordia y por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano. Ahora, los abogados intentan habilitar la intervención del máximo tribunal nacional para cuestionar la sentencia, publicó La Calle.

La presentación deberá ser evaluada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que resolverá si concede o rechaza el recurso. La solicitud no implica que la Corte Suprema vaya a revisar automáticamente la condena ni modifica por sí misma la situación judicial del exfuncionario.

La indignación de Lorena Dubini por la apelación

La decisión de la defensa generó una fuerte reacción de Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de los cuatro jóvenes que murieron en el siniestro vial.

A través de sus redes sociales, la mujer cuestionó que Ruiz Orrico continúe recurriendo a nuevas instancias judiciales después de haber reconocido su responsabilidad en el hecho.

“Esto es tremendo, nunca visto en la provincia. ¡Se declaró culpable y apela a la Corte Suprema!”, expresó.

En la misma publicación, Dubini manifestó su desconcierto por la decisión de los abogados del exfuncionario. “No se acuerdan que se declaró responsable del homicidio de los gurises, no entiendo”, agregó.

La nueva presentación judicial volvió a generar malestar entre los familiares de las víctimas, quienes reclaman que se haga efectiva la condena impuesta por la Justicia.

Lorena Dubini, madre de dos de las víctimas de la tragedia vial en Ruta 39.-

Qué debe resolver el Superior Tribunal de Justicia

El recurso extraordinario federal fue presentado ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que deberá determinar si corresponde habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Antes de adoptar una resolución, el tribunal dará intervención a la querella y al Ministerio Público Fiscal, que tendrán diez días hábiles para responder al planteo de la defensa.

Una vez cumplida esa instancia, el expediente quedará en condiciones de ser analizado por los magistrados. No existe un plazo establecido para que el tribunal se pronuncie.

Si el Superior Tribunal concede el recurso, el expediente podrá llegar a la Corte Suprema, que deberá determinar si corresponde intervenir.

En cambio, si la presentación es rechazada, la defensa todavía podrá intentar un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal nacional, de acuerdo con los requisitos procesales correspondientes.

Por lo tanto, la presentación representa una nueva instancia en el recorrido judicial del caso, pero no supone una revisión automática de la sentencia.

La condena por la muerte de cuatro jóvenes en la Ruta 39

Juan Enrique Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación para conducir por el delito de homicidio culposo agravado.

El fallo corresponde al siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, donde murieron cuatro jóvenes que se dirigían a trabajar en una planta avícola.

Las víctimas fueron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.

Ruiz Orrico se había desempeñado como presidente del Instituto Portuario Provincial durante la actual gestión del Gobierno de Entre Ríos.

La sentencia fue posteriormente confirmada por la Cámara de Casación Penal de Concordia. Luego, el Superior Tribunal de Justicia rechazó una impugnación presentada por la defensa.

Con el nuevo recurso extraordinario federal, los abogados del exfuncionario buscan que la Corte Suprema examine los cuestionamientos formulados contra la condena.

Víctimas de la tragedia vial en Ruta 39.-

La familia espera que la condena se haga efectiva

La nueva instancia judicial se produce en medio del reclamo de los familiares de las cuatro víctimas, quienes esperan que la pena de prisión se haga efectiva.

La reacción de Lorena Dubini refleja el malestar que generó la presentación entre quienes siguen de cerca el desarrollo de la causa.

Por el momento, la continuidad del trámite dependerá de la decisión que adopte el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos respecto de la admisibilidad del recurso extraordinario federal.

Esa resolución determinará si el expediente puede avanzar hacia la Corte Suprema o si la defensa deberá recurrir a una presentación directa ante el máximo tribunal.