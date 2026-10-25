Pronóstico del tiempo en Entre Ríos: menos lluvias y temperaturas en ascenso para la última semana de octubre

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa una semana con escasas precipitaciones y temperaturas en ascenso. El SMN prevé máximas de hasta 26 grados, mientras que, en el centro y norte de Argentina, seguirán con valores inferiores a los habituales para la primavera.
El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa una última semana de octubre con escasas lluvias, mañanas frescas y un progresivo aumento de las temperaturas, que podrían alcanzar los 26 grados hacia el viernes. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el análisis del meteorólogo Leonardo De Benedictis para Meteored, la provincia tendrá condiciones mayormente estables, en un contexto de precipitaciones inferiores a los promedios en gran parte del centro y norte de Argentina.
El escenario marcará un cambio respecto de las jornadas de inestabilidad registradas durante el fin de semana. Aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse, el ambiente seguirá siendo más fresco de lo habitual para esta época del año en amplias regiones del país. La tendencia se extenderá desde el lunes 26 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.
De Benedictis explicó que el cierre de octubre estará caracterizado por un marcado contraste térmico entre regiones. Mientras el centro y norte argentino presentarán temperaturas por debajo de los valores normales, el extremo sur de la Patagonia tendrá registros superiores a los habituales. En Entre Ríos, esa situación se reflejará especialmente durante el comienzo de la semana, con mínimas de entre 8 y 9 grados.
El lunes comenzará con frío y pocas probabilidades de lluvia
El lunes 26 será una de las jornadas más frescas de la semana en Entre Ríos. El SMN anticipa para Paraná una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20, mientras que Concordia tendrá registros de entre 8 y 19 grados y Gualeguaychú, entre 8 y 18.
El cielo permanecerá parcialmente a mayormente nublado, con períodos de sol y sin precipitaciones significativas. Los vientos serán leves, con velocidades que oscilarán principalmente entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Estas condiciones coinciden con el panorama regional presentado por Meteored. De Benedictis indicó que las temperaturas medias semanales podrían ubicarse entre 1 y 3 grados por debajo de los promedios en distintos sectores del centro y norte del país. En algunas áreas del oeste y noroeste, las diferencias podrían aproximarse a los 4 grados.
El martes seguirá estable y comenzará el ascenso térmico
Para el martes 27, el SMN prevé que las temperaturas máximas lleguen a los 21 grados en Paraná y Concordia, mientras que Gualeguaychú alcanzará los 20. Las mínimas oscilarán entre 11 y 12 grados.
La jornada se desarrollará con nubosidad variable y probabilidades de precipitaciones que no superarían el 10% en las ciudades mencionadas. De esta manera, continuará la tendencia hacia condiciones más estables después del período de lluvias.
Según el informe de Meteored, Entre Ríos se encuentra dentro de una extensa región donde las precipitaciones acumuladas durante la última semana de octubre podrían quedar por debajo de los valores habituales. Esa situación también alcanzaría a Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y sectores de Córdoba y Buenos Aires.
El miércoles las máximas llegarán a los 25 grados
El miércoles 28 se espera un aumento más marcado de las temperaturas en territorio entrerriano. Paraná registraría una mínima de 13 grados y una máxima de 25, mientras que Concordia alcanzaría los 24 grados y Gualeguaychú, los 23.
Las condiciones meteorológicas continuarían estables, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. Este comportamiento permitirá una recuperación gradual de las temperaturas durante las tardes, aunque las mañanas seguirán siendo relativamente frescas.
El contraste entre las primeras horas del día y las temperaturas vespertinas será una de las características de la semana. La recuperación térmica prevista por el SMN no contradice el informe de Meteored, ya que este último analiza los promedios de toda la semana y su comparación con los valores climáticos habituales para fines de octubre.
El jueves podría haber lluvias aisladas en Gualeguaychú
Para el jueves 29, el SMN anticipa máximas de 25 grados en Paraná y Concordia, mientras que Gualeguaychú tendría una temperatura máxima de 24 grados. Las mínimas se ubicarán entre 14 y 15 grados.
La principal diferencia aparecerá en el sur entrerriano, donde Gualeguaychú presenta una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la tarde y la noche. En Paraná y Concordia, en cambio, no se esperan lluvias significativas.
Esta posibilidad de precipitaciones aisladas se encuentra dentro del escenario planteado por De Benedictis. El meteorólogo aclaró que una semana con lluvias inferiores a los promedios no significa ausencia absoluta de precipitaciones, sino acumulados menores a los habituales.
El viernes se esperan temperaturas de hasta 26 grados
El viernes 30 podría convertirse en la jornada más cálida del período analizado. El SMN pronostica máximas de 26 grados para Paraná y Concordia, mientras que Gualeguaychú alcanzaría los 25 grados.
Las mínimas estarán entre 14 y 15 grados, con nubosidad variable y bajas probabilidades de lluvia. De mantenerse estas condiciones, Entre Ríos cerrará la semana laboral con temperaturas más agradables que las registradas durante el fin de semana anterior.
A escala nacional, sin embargo, Meteored anticipa que la recuperación térmica no será uniforme. En Buenos Aires y el norte patagónico persistirían temperaturas medias ligeramente inferiores a las normales, mientras que Santa Cruz y Tierra del Fuego presentarían valores entre 2 y 4 grados superiores a sus promedios.
Menos lluvias en el Litoral y posibles efectos en el campo
El informe de Leonardo De Benedictis advierte que el déficit de precipitaciones podría alcanzar entre 30 y 50 milímetros respecto de los promedios semanales en amplias zonas del centro y norte argentino, con diferencias mayores en algunos sectores del Litoral.
En Entre Ríos, la disminución de las lluvias podría favorecer la recuperación de terrenos que presentan excesos de humedad. Una menor incorporación de agua permitiría mejorar progresivamente las condiciones de acceso a los establecimientos rurales y facilitar determinadas tareas agrícolas.
Sin embargo, el especialista señaló que las temperaturas inferiores a los valores habituales podrían retrasar el secado de los suelos. Además, en las zonas donde las reservas de humedad son insuficientes, la falta de precipitaciones podría dificultar el desarrollo de los cultivos.
Un cierre de octubre con diferencias entre regiones
Mientras el Litoral y buena parte de la región pampeana tendrán precipitaciones inferiores a los promedios, los mayores aportes de lluvia podrían concentrarse en sectores cordilleranos y del norte de la Patagonia. En Cuyo y el centro-oeste argentino, la distribución de las precipitaciones presenta mayor incertidumbre.
De Benedictis remarcó que las condiciones previstas tendrán consecuencias diferentes según el estado de humedad de cada región. En los campos anegados, una semana menos lluviosa podría facilitar las labores, mientras que en los sectores más secos el aporte de agua podría resultar insuficiente.
En Entre Ríos, el panorama del SMN permite anticipar una semana con pocas precipitaciones y temperaturas en ascenso, desde máximas de entre 18 y 20 grados el lunes hasta valores cercanos a los 26 grados el viernes.
Así, la provincia transitará los últimos días de octubre con una mejora gradual del tiempo, dentro de un escenario nacional que todavía mostrará temperaturas inferiores a las habituales para la primavera.