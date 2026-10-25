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Sociedad Error en una estación de servicio de Buenos Aires

Le cargaron nafta en lugar de gasoil a su auto diésel y recibirá una millonaria indemnización

Un conductor recibirá una indemnización de $7 millones luego de que una estación de servicio cargara nafta en su auto diésel y provocara graves daños mecánicos. La Justicia bonaerense también sancionó a la empresa por no responder al reclamo.

25 de Octubre de 2026
Le cargaron nafta a un auto diésel y recibirá millonaria indemnización.
Le cargaron nafta a un auto diésel y recibirá millonaria indemnización. Foto: (Archivo).

Un conductor recibirá una indemnización de $7 millones luego de que una estación de servicio cargara nafta en su auto diésel y provocara graves daños mecánicos. La Justicia bonaerense también sancionó a la empresa por no responder al reclamo.

Un conductor recibirá una indemnización de más de $7 millones por una carga equivocada de combustible en su automóvil diésel. El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Pergamino (provincia de Buenos Aires) condenó a una estación de servicio luego de comprobar que un empleado colocó nafta en lugar de gasoil en un Renault Clio, lo que provocó graves daños mecánicos.

 

El episodio ocurrió en octubre de 2022, cuando el automovilista solicitó una carga de gasoil por $2.000. Sin embargo, el playero se equivocó y colocó nafta en el tanque. Aunque reconoció inmediatamente el error, el vehículo comenzó a presentar fallas a los pocos metros.

Como consecuencia, el sistema de inyección sufrió daños irreparables y el automóvil quedó inutilizado. El propietario reclamó que la estación de servicio asumiera los costos de reparación, pero la empresa rechazó hacerse cargo.

 

La Justicia condenó a la estación de servicio

 

Tras el incidente, el damnificado intentó resolver el conflicto mediante audiencias de mediación, publicó MinutoUno. No obstante, la empresa no se presentó a las convocatorias, por lo que el conductor inició una demanda judicial en 2024.

 

El juzgado consideró acreditada la responsabilidad de la estación de servicio y encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Además, tuvo en cuenta la falta de respuesta empresarial frente al reclamo.

La sentencia estableció una indemnización total de $7.010.000, distribuida de la siguiente manera:

 

$3.500.000 por daño material, correspondiente a la reparación del vehículo.

$1.800.000 por daño moral.

$1.500.000 por daño punitivo, debido a la conducta de la empresa.

$210.000 por privación del uso del automóvil.

 

A la suma fijada por la Justicia deberán agregarse los intereses acumulados desde octubre de 2022, cuando ocurrió el incidente, y las costas del proceso judicial.

Temas:

Indemnización gasoil nafta Auto Daños Demanda
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