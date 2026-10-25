Efecto Papa León XIV: alojamientos de hasta $22 millones por noche y escasa disponibilidad en Argentina

La posible visita del Papa León XIV a la Argentina provocó una fuerte demanda de alojamientos, con precios que alcanzan los $22 millones por noche en Luján y una marcada reducción de la disponibilidad en distintos destinos. El recorrido del pontífice está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 e incluye Buenos Aires, Claypole, Luján y Córdoba.

De concretarse, será la primera visita de un Papa al país en 39 años, desde la llegada de Juan Pablo II en 1987. La expectativa se mantiene pese a la incertidumbre generada por la reciente operación pulmonar del pontífice.

El impacto turístico varía según la ciudad. Mientras Luján registra los aumentos de precios más elevados, Buenos Aires presenta una fuerte demanda de reservas y Córdoba y Claypole muestran una oferta limitada de hospedaje, según un relevamiento publicado por La Nación.

Luján: hasta $22 millones por una noche

La ciudad de Luján, donde está prevista la presencia del Papa el 11 de noviembre, concentra los valores más llamativos.

Para la noche del martes 10 de noviembre, un chalet de dos dormitorios aparece publicado en Booking por casi $22 millones, mientras que un departamento de un dormitorio, con capacidad para dos adultos, se ofrece por aproximadamente $13 millones.

También se encuentran publicaciones de departamentos de cinco camas por $1.500.000 y de unidades de dos ambientes, ubicadas a 300 metros de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, por $2.800.000, sin incluir cochera.

Un relevamiento de Propio, plataforma tecnológica del sector inmobiliario, detectó que el precio típico de los alojamientos temporarios disponibles para el 10 de noviembre alcanza los US$1.500 por noche.

La cifra representa casi siete veces los US$218 registrados para un martes de octubre y supera ampliamente los US$480 relevados para el 17 de noviembre.

La disponibilidad también cayó considerablemente. Entre las propiedades con tarifas inferiores a US$200, solamente se encontraron ocho publicaciones para el 10 de noviembre, frente a 77 disponibles una semana después.

En hoteles y hostales ubicados dentro de un radio de cinco kilómetros de Luján, el relevamiento identificó seis opciones publicadas, con un precio de referencia de US$887 por noche, frente a US$337 una semana más tarde.

Las cercanías a la basílica de Luján son muy demandadas por la visita del Papa (foto Ricardo Pristupluk / La Nación)

Buenos Aires: el 74% de los alojamientos no está disponible

En la Ciudad de Buenos Aires, el principal efecto se observa en la ocupación y no tanto en los precios.

Para la noche del 9 al 10 de noviembre, Booking advierte que el 74% de los alojamientos ya no está disponible en su plataforma para esas fechas.

Desde la cadena hotelera Wyndham señalaron que algunas propiedades registraron un incremento considerable de las reservas después del anuncio de la visita papal.

“Mientras algunas propiedades ya contaban con una ocupación elevada por la demanda propia del mes, otras registraron una aceleración muy marcada en las reservas luego del anuncio de la visita”, explicaron.

Según la cadena, los niveles de ocupación para esas fechas oscilan entre el 50% y el 95%, dependiendo del establecimiento, con varios hoteles por encima del 70%.

Los barrios de Centro y Recoleta concentraron el mayor impulso inicial de la demanda.

Sin embargo, los valores de las habitaciones se mantienen relativamente estables, con tarifas promedio de entre US$120 y US$155 por noche.

“Son valores muy similares a los habituales para noviembre, con diferencias que pueden rondar US$5 adicionales en algunos casos”, indicaron desde Wyndham.

Córdoba: el 81% de los alojamientos consultados no está disponible

La ciudad de Córdoba también presenta una oferta reducida para las fechas previstas de la visita del Papa León XIV.

Según una búsqueda realizada en Booking, el 81% de los alojamientos del centro de la ciudad no figura disponible para la noche del 9 de noviembre.

Entre las opciones que todavía aparecen publicadas, los precios van desde $58.000 hasta $900.000 por noche.

El alojamiento más caro identificado corresponde a un departamento de un dormitorio.

La comparación con la semana anterior también muestra diferencias. Un hotel de cuatro estrellas que se ofrece por $590.000 para el 2 de noviembre figura a $650.000 durante las fechas de la visita papal.

Así se ve el living del departamento con un precio de casi $13.000.000 la noche en Luján.-

Claypole: una sola opción publicada por US$4.500

En Claypole, localidad del conurbano bonaerense, la oferta de alojamiento es todavía más limitada.

El Papa León XIV tiene prevista una visita para la mañana del 9 de noviembre al Cottolengo Don Orione, institución que brinda alojamiento, asistencia médica y acompañamiento integral a personas con discapacidades severas.

Para la noche anterior, Airbnb muestra una única propiedad disponible en la zona consultada: una casa de tres dormitorios y dos baños, publicada a US$4.500 por noche.

En Booking no aparecen alojamientos disponibles para el área relevada.

La escasez de publicaciones impide determinar si existe un aumento generalizado de tarifas, aunque evidencia las dificultades para encontrar hospedaje cerca del lugar previsto para la visita.