“Allí estaré”: la respuesta del Papa León XIV cuando le dijeron que lo esperan en Córdoba

El Papa León XIV respondió “Allí estaré” cuando dos religiosos argentinos le dijeron que lo esperaban en Córdoba. El intercambio ocurrió este miércoles durante la audiencia general en el Vaticano y renovó la expectativa por su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

Los protagonistas del saludo fueron Fernando León, de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, hermano lasallano que vive en la comunidad de Malvinas. Ambos se acercaron al Pontífice y le expresaron: “Padre, te esperamos en Córdoba”.

La Arquidiócesis de Córdoba difundió el encuentro y Fernando León confirmó el diálogo a TN. Consultado sobre la reacción del Papa, lo describió “sereno, contento, seguro y agradecido, como si nunca hubiera dudado en hacer esa visita”.

El encuentro después de la operación

Los religiosos participaron de la audiencia en el marco del cuarto Encuentro Internacional de Religiosos Hermanos, organizado por el grupo Tutti Fratelli. La delegación reunió a 50 integrantes de 12 congregaciones, de 25 nacionalidades y de los cinco continentes.

En una carta dirigida a la comunidad cordobesa, Fernando León relató: “Pudimos darle la mano y decirle: ‘Padre, te esperamos en Córdoba’; a lo que respondió: ‘Allí estaré’”.

El religioso también contó cómo vio al Papa León XIV, que retomó las audiencias generales después de su cirugía de pulmón. “Sonriente, entregado, agregaría entusiasta y totalmente lúcido, pero también cansado”, expresó.

En su mensaje a la Arquidiócesis, agregó que el encuentro lo conmovió: “Más allá de su sonrisa y buena disposición, me dio toda la sensación de haber estado delante de un hombre que está entregándolo todo”.

La expectativa en Córdoba

El arzobispado compartió la noticia bajo el título “Padre, te esperamos en Córdoba: el saludo que renovó nuestra esperanza”. La publicación destacó la alegría que produjo la respuesta entre quienes aguardan la llegada del Pontífice.

El Papa este miércoles recibe el obsequio de la congregación de la que participan dos religiososo argentinos.

El viaje sigue pendiente de la confirmación oficial. Antes del fin de semana está prevista una reunión de la junta médica para evaluar su evolución, mientras el Papa continúa recuperándose en el Palacio Apostólico.

El último parte médico

El Vaticano informó este miércoles que el Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico adicional. La comunicación se conoció después de recibir los resultados definitivos de los estudios histológicos y de biología molecular del tejido extirpado.

El Pontífice fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma. Según el parte, la enfermedad estaba localizada y la evaluación posterior determinó que no requiere otro tratamiento.

Tras recibir el alta el sábado 17, encabezó el Ángelus del domingo y retomó gradualmente sus actividades. Este miércoles volvió a la audiencia general en la Plaza de San Pedro y recorrió el lugar en papamóvil, antes de recibir el saludo de los religiosos argentinos.