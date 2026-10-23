El papa León XIV recibió un petitorio de las universidades públicas argentinas por la crisis presupuestaria

El rector de la UNR le entregó un petitorio al Papa León

El papa León XIV recibió un petitorio de las universidades públicas argentinas que expone la crisis presupuestaria del sistema universitario y reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El documento fue entregado por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), durante una audiencia general en el Vaticano.

El texto reúne la posición de las universidades nacionales frente a las dificultades económicas que afectan su funcionamiento y plantea cuestionamientos a la decisión del Gobierno nacional de no cumplir con la normativa de financiamiento, sancionada por el Congreso.

“Fue un honor saludar al Papa León XIV y una responsabilidad entregar un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó Bartolacci en sus redes sociales tras el encuentro.

“Le acercamos el saludo de la comunidad universitaria, nuestros deseos por su salud y nuestra expectativa por su pronta visita al país. Le transmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil y entregué un documento, en representación del Consejo Interuniversitario, que sintetiza la situación”, agregó.

Qué reclama el petitorio entregado al Papa

El documento presentado ante León XIV describe la trayectoria del sistema universitario y científico argentino, sus capacidades y su aporte a la sociedad. Sin embargo, pone el foco en el deterioro presupuestario y en las dificultades que enfrentan las instituciones para sostener sus actividades académicas y científicas.

“En términos presupuestarios es extremadamente crítica, afectando seriamente su funcionamiento”, advierte el texto sobre la situación de las universidades públicas.

El petitorio también señala que las consecuencias de la falta de financiamiento trascienden las aulas y afectan al conjunto de las actividades universitarias. “Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza”, sostiene el documento.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795. El CIN cuestiona que el Poder Ejecutivo no aplique la norma, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y señala que existen fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.

“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce a los otros poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye fallos judiciales que ordenan su cumplimiento”, afirma el informe.

En ese sentido, el texto vincula el conflicto universitario con el respeto por las instituciones democráticas y las decisiones de los distintos poderes del Estado.

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, agrega.

Las universidades buscan visibilizar su situación

La entrega del petitorio al Papa se produjo en medio de los reclamos de las universidades nacionales por el financiamiento del sistema público. A través del documento, el Consejo Interuniversitario Nacional buscó dar visibilidad a las dificultades presupuestarias y al impacto que pueden tener sobre la enseñanza, la investigación y las demás funciones de las instituciones.

El informe también reivindica el papel de las universidades en la formación de ciudadanos capaces de analizar información, contrastar fuentes y participar de los debates públicos con responsabilidad.

Además, destaca la contribución de la educación superior al bienestar social, la inclusión, la solidaridad y la construcción de la paz.

“Confiamos que su reconocimiento hacia la educación superior y su palabra permitan renovar la fe en las instituciones democráticas y su funcionamiento pleno”, expresa el CIN en el documento entregado al pontífice.