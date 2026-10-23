Alumna de un colegio privado sufrió agresiones y su compañera lo contó en redes: “Yo lo disfrutaba”

Un grave caso de bullying durante un viaje de egresados a Bariloche generó conmoción en Catamarca, luego de que se difundiera un video en el que una estudiante relató las agresiones que ejerció junto a otras compañeras contra una adolescente de 17 años. La situación, que también involucró la circulación de material íntimo de la víctima, derivó en dos investigaciones judiciales.

El episodio involucró a alumnas del Colegio Privado Pía Didoménico, de Catamarca. La denuncia tomó repercusión pública cuando comenzó a circular una grabación realizada por una de las presuntas agresoras, quien describió situaciones de hostigamiento físico y verbal ocurridas durante el viaje.

En el video, la joven reconoció haber participado de las agresiones y expresó que disfrutó del sufrimiento de su compañera. “Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”, manifestó, en referencia a una crisis que, según su relato, habría atravesado la víctima.

Las agresiones durante el viaje de egresados

En la grabación difundida, la estudiante describió uno de los episodios ocurridos durante el viaje, cuando le arrojó el contenido de un vaso a su compañera.

“Agarré todo el vaso, la miré y se lo tiré encima. Hasta que no se vació el vaso, no se lo dejé de tirar”, relató. También señaló que la adolescente no reaccionó mientras recibía la agresión.

Otro de los hechos denunciados ocurrió en un boliche de Bariloche, donde un grupo de estudiantes habría comenzado a burlarse de la víctima mediante cánticos relacionados con su apariencia física y con un video íntimo que había sido difundido anteriormente.

La joven que aparece en la grabación reconoció que las burlas provocaron el llanto de su compañera y que otros estudiantes intervinieron para pedirles que detuvieran las agresiones.

Según su propio relato, el hostigamiento no comenzó durante el viaje, sino que ya se producía de manera reiterada en el ámbito escolar.

“Cada vez que teníamos oportunidad de molestarla, lo hacíamos”, expresó la estudiante al describir el comportamiento del grupo hacia la adolescente.

La víctima habría sufrido una grave crisis emocional

Uno de los fragmentos que mayor indignación generó fue aquel en el que la presunta agresora describió la crisis que habría sufrido su compañera al regresar al hotel.

CASO DE BULLYING CONMUEVE A CATAMARCA: adolescentes disfrutan torturando a una compañera. Y lo cuentan. 🤬 Una estudiante publicó un video contando cómo le hicieron bullying a una compañera durante el viaje de egresados en Bariloche y la chica terminó con un brote psicótico: "El mal que estaba pasando ella yo lo estaba disfrutando". Grave caso de bullying contra una estudiante durante un viaje de egresados https://t.co/0iO0i3sOq7 — Claudio Savoia (@claudiosavoia) October 23, 2026

En el video, aseguró que les informaron que la adolescente atravesaba una situación de extrema angustia, durante la cual se habría lastimado.

Lejos de manifestar preocupación, la estudiante afirmó: “Yo estaba tentada, yo lo estaba disfrutando”.

Las declaraciones provocaron una fuerte reacción pública por la gravedad de los hechos relatados y por el impacto que el hostigamiento habría tenido sobre la salud emocional de la víctima.

La situación también abrió interrogantes sobre las medidas de acompañamiento y protección implementadas durante el viaje y sobre el conocimiento previo que las autoridades escolares tenían de los episodios denunciados.

Qué dijo el colegio sobre el caso de bullying

Ante la repercusión del caso, el Colegio Privado Pía Didoménico difundió un comunicado en el que aseguró que actuó con responsabilidad y rapidez desde que tomó conocimiento de los hechos.

La institución informó que puso la situación a disposición del Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca y que continuará colaborando con los organismos correspondientes.

“Se continuará trabajando conjuntamente con los organismos correspondientes para favorecer un entorno educativo seguro y respetuoso, resguardar a quienes pudieran verse afectados y garantizar la continuidad de las trayectorias escolares”, expresó el establecimiento.

Sin embargo, el accionar institucional recibió cuestionamientos. Según publicó el medio catamarqueño El Esquiú, la adolescente afectada habría señalado en una carta enviada a medios de comunicación que docentes del colegio mencionaron reiteradamente dentro del aula la existencia del video íntimo.

Esa versión generó cuestionamientos sobre el momento en que las autoridades escolares tomaron conocimiento de la situación y las medidas adoptadas para proteger a la estudiante.

La Justicia abrió dos investigaciones

El caso derivó en dos investigaciones judiciales que avanzan por separado y que buscan determinar las responsabilidades vinculadas con la difusión del material íntimo y los hechos de hostigamiento.

Una de las causas está a cargo del fiscal penal juvenil Guillermo Narváez, quien imputó a tres adolescentes por la presunta producción y distribución de material íntimo.

En ese expediente, las defensas solicitaron la nulidad del decreto de determinación del hecho. El planteo fue rechazado por el juez de Control de Garantías, aunque uno de los abogados apeló la resolución.

El abogado Marcos Gandini, representante de uno de los adolescentes imputados, señaló que existieron conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes, pero que finalmente no prosperaron.

Investigan el daño psicológico provocado por el acoso

La segunda investigación está encabezada por la fiscal Paola González Pinto y se concentra en los episodios de hostigamiento sistemático denunciados por la estudiante.

En ese marco, la Justicia deberá evaluar las circunstancias de las agresiones y el eventual daño psicológico ocasionado a la adolescente.

Los padres de la víctima también informaron que presentarán una nueva denuncia penal contra la joven que difundió la grabación en la que relató los hechos de acoso.

Esta presentación se sumaría a una acción inicial impulsada por la asesora de menores ante la Fiscalía General.