Un acoplado se desplazó solo y atropelló a una joven que murió en el acto

La víctima había descendido de una camioneta cuando un acoplado desenganchado comenzó a moverse y la atropelló. La Justicia investiga las causas del accidente fatal.
Una joven de 26 años murió en el Mercado Central de La Matanza, Buenos Aires, después de ser atropellada por un acoplado que comenzó a desplazarse sin estar enganchado a un tractor. La víctima, identificada como Sandra Campin Guarachi, acababa de bajar de una camioneta Renault Kangoo cuando ocurrió el accidente.
El episodio se produjo en la intersección de las calles De la Hoja y La Poda, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Norte 11ª. De acuerdo con el parte policial, la mujer descendió del vehículo y se ubicó delante de él cuando el acoplado, que estaba más adelante, comenzó a avanzar por inercia y la arrolló.
La reconstrucción inicial indica que el acoplado estaba separado de la unidad tractora cuando empezó a moverse. Sin un camión que lo estuviera remolcando, la estructura avanzó y embistió a Campin Guarachi, que se encontraba frente a la Renault Kangoo.
Después del impacto, se dio aviso a los servicios de emergencia. Una ambulancia llegó al lugar, pero el personal médico constató que la joven ya había fallecido.
Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió arrollada por un acoplado de camión – Oeste Noticias https://t.co/Dd5yELDEEE— Oeste Noticias (@OesteNoticiasOk) October 23, 2026
La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo investigación judicial. El fiscal interviniente ordenó las medidas necesarias para reconstruir lo sucedido y establecer si existen responsabilidades por la muerte de la joven.