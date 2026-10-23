 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Tragedia en el Mercado Central de Buenos Aires

Un acoplado se desplazó solo y atropelló a una joven que murió en el acto

La víctima había descendido de una camioneta cuando un acoplado desenganchado comenzó a moverse y la atropelló. La Justicia investiga las causas del accidente fatal.

23 de Octubre de 2026
Un acoplado atropelló y mató a una joven de 26 años
Un acoplado atropelló y mató a una joven de 26 años

La víctima había descendido de una camioneta cuando un acoplado desenganchado comenzó a moverse y la atropelló. La Justicia investiga las causas del accidente fatal.

Una joven de 26 años murió en el Mercado Central de La Matanza, Buenos Aires, después de ser atropellada por un acoplado que comenzó a desplazarse sin estar enganchado a un tractor. La víctima, identificada como Sandra Campin Guarachi, acababa de bajar de una camioneta Renault Kangoo cuando ocurrió el accidente.

El episodio se produjo en la intersección de las calles De la Hoja y La Poda, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Norte 11ª. De acuerdo con el parte policial, la mujer descendió del vehículo y se ubicó delante de él cuando el acoplado, que estaba más adelante, comenzó a avanzar por inercia y la arrolló.

La reconstrucción inicial indica que el acoplado estaba separado de la unidad tractora cuando empezó a moverse. Sin un camión que lo estuviera remolcando, la estructura avanzó y embistió a Campin Guarachi, que se encontraba frente a la Renault Kangoo.

 

Después del impacto, se dio aviso a los servicios de emergencia. Una ambulancia llegó al lugar, pero el personal médico constató que la joven ya había fallecido.

 

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo investigación judicial. El fiscal interviniente ordenó las medidas necesarias para reconstruir lo sucedido y establecer si existen responsabilidades por la muerte de la joven.

Temas:

accidente fatal en el Mercado Central acoplado desenganchado joven atropellada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso