Buscan al conductor de un Fiat Cronos que chocó a dos motociclistas y se dio a la fuga

Un motociclista denunció que un Fiat Cronos lo chocó cuando circulaba con un acompañante por avenida De las Américas y Juan Báez, en Paraná. Sufrió una fractura de clavícula y la otra persona resultó con múltiples golpes. El conductor del automóvil escapó y ahora buscan identificarlo.
Un motociclista busca al conductor de un Fiat Cronos que lo chocó y se dio a la fuga el pasado jueves 15 de octubre, en la intersección de avenida De las Américas y Juan Báez, en Paraná. El siniestro ocurrió alrededor de las 17:53, cuando dos personas se trasladaban a bordo de una motocicleta vinculada a una aplicación. Como consecuencia del impacto, una de las víctimas sufrió una fractura de clavícula y su acompañante terminó con múltiples golpes.
Según relató el damnificado, el automóvil involucrado sería un Fiat Cronos cuya patente comenzaría con las letras y números AE 821, aunque todavía desconoce las dos letras finales del dominio. Esa información se convirtió en uno de los principales datos difundidos para intentar identificar el vehículo.
El motociclista aseguró que, después de producirse la colisión, quien conducía el automóvil abandonó el lugar sin detenerse a brindar asistencia ni proporcionar sus datos personales. De acuerdo con su testimonio, el vehículo escapó por calle Juan Báez, mientras las dos personas que viajaban en la moto permanecieron heridas.
El pedido de ayuda para encontrar al automovilista
Ante la falta de información sobre la identidad del conductor, el damnificado decidió realizar un pedido público de colaboración para intentar localizar el automóvil involucrado en el siniestro vial.
"Necesito dar con el paradero de este Fiat Cronos, patente AE 821, me faltan las dos letras finales, que el día jueves 15/10/2026, siendo las 17:53, me chocó en avenida De las Américas y Juan Báez, sobre la colectora", manifestó en su publicación, cuya redacción fue corregida para facilitar la lectura.
En su relato, explicó que las consecuencias del impacto fueron importantes para ambos ocupantes de la motocicleta. Mientras él sufrió una fractura de clavícula, su acompañante resultó con diferentes lesiones producto de la colisión.
"El conductor o conductora del vehículo se dio a la fuga por Juan Báez sin dar ningún dato o asistencia", denunció el motociclista, quien busca obtener información que permita avanzar con la identificación del automóvil.
Aseguró que realizó la denuncia, pero todavía espera respuestas
El damnificado también indicó que presentó la denuncia correspondiente por el episodio, aunque manifestó su preocupación porque todavía no habría recibido novedades que permitan esclarecer lo sucedido.
"La denuncia ya está hecha, solo que la Justicia no me da una respuesta y necesito arreglar con la persona que me chocó", expresó en su pedido.