Murió una embarazada que fue quemada por su pareja: su bebé nació prematuro y sobrevivió

Talía Liliana Baduna, de 29 años, falleció tras permanecer diez días internada con graves quemaduras. Su pareja está detenido, acusado de haberla rociado con alcohol y prendido fuego. Los médicos lograron salvar al bebé mediante una cesárea de urgencia.
Una mujer embarazada murió tras ser quemada presuntamente por su pareja en Santa Fe, luego de permanecer diez días internada en estado crítico. La víctima, identificada como Talía Liliana Baduna, de 29 años, falleció el miércoles 21 de octubre por la noche en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, al norte de Rosario. Su bebé, que nació prematuro mediante una cesárea de urgencia, sobrevivió y permanecía internado en Neonatología.
Por el ataque fue detenido Maximiliano Castagnino, de 36 años, pareja de la víctima. El hombre quedó bajo prisión preventiva, inicialmente imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo, en un contexto de violencia de género.
Tras el fallecimiento de Baduna, la Fiscalía anticipó que modificaría la calificación legal a homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, figura que contempla una pena de prisión perpetua.
Cómo ocurrió el ataque contra la mujer embarazada
El hecho ocurrió el lunes 12 de octubre, alrededor de las 13.30, en una vivienda ubicada en pasaje Rafael Obligado al 400, en Granadero Baigorria.
Según la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, Castagnino habría rociado con alcohol etílico el rostro, el pecho y los brazos de su pareja y posteriormente le habría prendido fuego con un encendedor.
Los gritos de auxilio alertaron a una vecina, quien acudió a asistir a la víctima y colaboró para que fuera trasladada de urgencia al hospital Eva Perón.
Los profesionales constataron quemaduras en aproximadamente el 15% de su cuerpo, principalmente en el rostro, el tórax y los brazos.
Sin embargo, las lesiones también comprometieron gravemente sus vías respiratorias. Desde su ingreso, Baduna permaneció en terapia intensiva, intubada y conectada a un respirador. Pese a los tratamientos médicos, su estado no mejoró y finalmente falleció.
El bebé sobrevivió gracias a una cesárea de urgencia
Al momento de la agresión, la joven cursaba aproximadamente la semana 34 de embarazo. Ante la gravedad de su cuadro, los médicos decidieron realizar una cesárea de emergencia durante la madrugada del martes 13 de octubre.
El bebé nació prematuro y logró sobrevivir, aunque debió permanecer internado en el servicio de Neonatología, bajo cuidados especializados.
Los últimos reportes indicaron que el recién nacido continuaba hospitalizado. Sin embargo, no se difundieron nuevos detalles oficiales sobre su evolución clínica.
El acusado seguirá detenido y podría recibir prisión perpetua
Durante la audiencia judicial, el fiscal Franco Tassini sostuvo que existían antecedentes de violencia de género durante al menos dos años de convivencia de la pareja, publicó LaVoz.
El juez Rodrigo Santana dispuso que Castagnino permaneciera bajo prisión preventiva hasta el 12 de marzo de 2027, mientras avanzaba la investigación.
Con la muerte de Baduna, la Fiscalía previó agravar la imputación a femicidio.
Además, los investigadores deberán determinar si corresponde ampliar la acusación por las consecuencias que el ataque pudo haber provocado en el recién nacido.
El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, cuyos resultados serán incorporados al expediente judicial.