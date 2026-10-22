Tres allanamientos por narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados

REDACCIÓN ELONCE
La Policía realizó tres allanamientos por narcomenudeo en Paraná y secuestró 161 gramos de cocaína, más de dos millones de pesos y nueve celulares. Cuatro personas quedaron detenidas y la Justicia dispuso la clausura preventiva de un presunto punto de venta de drogas.
Tres allanamientos por narcomenudeo en Paraná finalizaron este jueves 22 de octubre con cuatro personas detenidas y el secuestro de 263 envoltorios de cocaína. Los procedimientos se desarrollaron en distintos sectores de la capital entrerriana, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.
Uno de los operativos se concentró en un inmueble ubicado en Cortada Profesor Wirth, frente a Villa 351, señalado por los investigadores como un presunto búnker destinado a la venta de drogas directamente a consumidores.
Las medidas comenzaron alrededor de las 7 y se extendieron hasta después de las 17. Participaron efectivos de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) y la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA).
Secuestraron cocaína, dinero y teléfonos celulares
Durante los allanamientos, los uniformados incautaron 161 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 263 envoltorios de nylon, que, según la investigación, estaban preparados para su comercialización a menor escala.
Además, secuestraron 2.099.500 pesos en efectivo, nueve teléfonos celulares, documentación y dos puertas de hierro, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas e incomunicadas cuatro personas: tres hombres y una mujer. Otras dos mujeres fueron identificadas durante las medidas, aunque no quedaron privadas de su libertad.
La Justicia ordenó clausurar el presunto búnker
La investigación se desarrolló por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la intervención de la Justicia provincial en causas vinculadas con la comercialización de estupefacientes.
Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N.º 8, a cargo del juez Pablo Zoff, con intervención de la Fiscalía Especializada, representada por Santiago Alfieri.
Tras los procedimientos, la Justicia dispuso la clausura preventiva del inmueble investigado como presunto punto de venta de drogas, hasta tanto se ordenen nuevas medidas. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con la investigación.