Caso Santiago Reisenauer: reabrieron la investigación por su muerte y su familia reclama justicia

La investigación por la muerte de Santiago Reisenauer, el joven de 26 años que falleció en un siniestro vial ocurrido en Paraná, tendrá nuevas medidas judiciales luego de que el fiscal Ignacio Aramberry revisara una resolución anterior y dispusiera profundizar el análisis de las responsabilidades de los conductores involucrados. Así lo confirmó su padre, César Reisenauer, durante una entrevista con Elonce, en la que también relató las consecuencias que dejó la tragedia en su familia.

El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2025, en inmediaciones de avenida Jorge Newbery y Gobernador Faustino Parera. Santiago circulaba en motocicleta cuando impactó contra un Toyota Etios que transitaba delante de él. Como consecuencia del choque, fue desplazado hacia el carril contrario, donde colisionó frontalmente con una Citroën Berlingo conducida por un agente penitenciario. El joven falleció a raíz del impacto.

Después de meses de incertidumbre sobre el avance de la causa, la familia recibió una resolución que permite continuar con la investigación. "Esta decisión de alguna forma nos alegra en el sentido de que se va a poder seguir adelante con la causa investigando y encontrando las razones de qué fue lo que pasó realmente", expresó César, quien sostiene que las pericias accidentológicas aportan elementos para establecer responsabilidades.

Qué determinaron las pericias sobre el accidente

Según explicó el padre de Santiago, los informes accidentológicos señalan que el Toyota Etios que circulaba delante de la motocicleta redujo su velocidad de manera abrupta, lo que habría desencadenado la secuencia del siniestro.

"Mi hijo viene circulando atrás con la moto, no tiene capacidad para poder esquivarlo, lo toca y sale desplazado hacia el otro sector donde viene una Berlingo del Servicio Penitenciario conducida por un funcionario penitenciario y lo arrasa, lo choca de frente y mi hijo fallece", relató César Reisenauer.

El padre del fallecido en el accidente vial sostuvo que las pericias también analizaron la velocidad de la Berlingo y las maniobras realizadas por ambos automovilistas. De acuerdo con su explicación, el vehículo circulaba a unos 60 kilómetros por hora en un sector donde la velocidad máxima permitida era de 40 kilómetros por hora. Además, señaló que existen registros de cámaras de seguridad aportados por vecinos que permitirían reconstruir la secuencia del accidente.

La Fiscalía dispuso nuevas medidas de investigación

El padre del joven explicó que la intervención del fiscal Ignacio Aramberry modificó el rumbo que había tomado el expediente, al revisar lo resuelto anteriormente y considerar necesario profundizar las actuaciones.

"Este nuevo fiscal, tomando esa pericia, establece y determina que hay responsabilidad por parte de Holstein y por parte de Palacio en el accidente del tránsito. Entonces, pide que se hagan nuevas medidas, nuevas pericias, convocar a presentar los testigos del caso, de que estuvieron presentes y hacer otro informe", manifestó.

Las afirmaciones corresponden a la interpretación que César realizó sobre las actuaciones judiciales. Las eventuales responsabilidades penales de los conductores deberán determinarse mediante la investigación y las resoluciones correspondientes. Para la familia, la continuidad del expediente representa una posibilidad de esclarecer las circunstancias de la muerte de Santiago.

El dolor de una familia que sigue esperando respuestas

Durante la entrevista con Elonce, César recibió al equipo periodístico en su vivienda, acompañado por su hija Melina. Ellos remarcaron que en distintos sectores de la casa permanecen fotografías, prendas de vestir y recuerdos de Santiago. También conservaron un espacio dedicado a su memoria, con imágenes familiares y objetos personales.

"Es un antes y un después, es una herida que llevamos dentro, que no nos va a cicatrizar", expresó el padre, al describir cómo cambió la vida familiar desde aquel 7 de marzo. La pérdida también afectó profundamente a la madre del joven, quien, según contó César, atraviesa un cuadro de angustia por el que actualmente recibe atención en una institución de salud mental.

"Mi señora está pasando por un pozo depresivo, de angustia, de dolor y en este momento está internada en salud mental porque nunca terminó de superar. El duelo va a ser eterno, siempre estamos en cada reunión, en cada momento", relató.

Santiago, un joven trabajador que tenía numerosos proyectos

Santiago tenía 26 años y desarrollaba distintas actividades laborales. Ayudaba a su padre en una despensa familiar, elaboraba panificados y también había realizado un curso de barbería que le permitió instalar su propio espacio de trabajo en la vivienda.

"Aparte de que me ayudaba a mí acá en la despensa, él hacía la panificación, amasaba los panes, salía a vender pan casero, lo conocían en todo el barrio", recordó César.

Además de su actividad como panadero, atendía a clientes y amigos en su barbería. "Él con un montón de proyectos, de ilusiones, con su barbería que le iba bien, le cortaba a los amigos del barrio", expresó su padre, quien destacó el vínculo que Santiago había construido con los vecinos.

Tras el siniestro, familiares, amigos y vecinos realizaron movilizaciones, distribuyeron folletos para reclamar justicia y pintaron una estrella amarilla sobre la avenida donde ocurrió el hecho. César agradeció especialmente a quienes acompañaron esas actividades: "Y eso es lo más importante, el abrazo de la gente".

La familia mantiene ahora sus expectativas en las nuevas medidas dispuestas por la Fiscalía. Mientras aguardan avances que permitan esclarecer lo ocurrido, continúan recordando a Santiago y reclamando que su muerte no quede sin respuestas.