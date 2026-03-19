Homenaje a Santiago Reisenauer: pintaron una estrella amarilla a un año del accidente fatal

REDACCIÓN ELONCE
Familiares pintaron una estrella amarilla en recuerdo de Santiago Reisenauer, joven de Paraná fallecido en accidente vial el 7 de marzo de 2025. Lograron activar la causa para que continúe la investigación.
Familiares y amigos pintaron una estrella amarilla en conmemoración de Santiago Reisenauer, joven de Paraná que perdió la vida el 7 de marzo de 2025. El lugar donde aconteció el accidente de tránsito fue en la intersección de avenida Jorge Newbery y Gobernador Parera.
“Después de un año que venimos luchando para que se nos haga la apertura de la causa y pidiendo justicia. Logramos activarla para que se pueda seguir investigando. Están imputados los que intervinieron en el accidente”, contó el papá del joven a Elonce.
El acto también reunió a amigos y vecinos que recuerdan a Santiago como un joven con grandes planes y proyectos, dejando una huella en la comunidad por su energía y entusiasmo.
Testimonios familiares y reclamos por justicia
Melina, hermana de Santiago, remarcó la falta de acercamiento de Lucas Holstein, conductor del vehículo involucrado. “Desde el día 1 que tuve la nota con ustedes, dejamos un número de contacto para que se comunique con nosotros. Lucas maneja, es papá y sigue su vida como si nada. Nunca se acercó a dar las condolencias ni siquiera a dejarnos un mensaje a la familia”, lamentó.
Micaela, otra hermana, relató cómo ocurrió el accidente: “Santiago conducía su moto Zanella sobre Newbery en el sentido este y, de golpe, impactó contra el vehículo Toyota Etios conducido por Lucas Holstein. En ese momento, sale despedido al carril contrario y es arrollado por la Berlingo manejada por el penitenciario Palacios, quien sí se acercó a hablar con nosotros”.
El caso está caratulado como homicidio culposo. Según la pericia psicológica y las cámaras de seguridad, hubo “una conducta negligente, imprudente por parte de Lucas Holstein, que disminuye abruptamente su velocidad, no señaliza la maniobra que va a hacer, no se detiene en el lugar del hecho, sino que se detiene 40 m adelante como un intento de fuga”.
Conciencia y prevención vial en Paraná
Además del homenaje, familiares y vecinos buscan concientizar sobre la prevención de siniestros viales en la zona de avenida Jorge Newbery y Gobernador Parera. César señaló irregularidades en la actuación de la comisaría 15: “Ni bien termina la pericia de accidentología, a las 9:30 de la noche le llevan la moto de mi hermano junto con el casco y todas las pruebas, que deberían estar resguardadas como evidencia para el juzgado”.
El recuerdo de Santiago Reisenauer se mantiene vivo a través de la estrella pintada en el lugar del accidente, y la familia espera que la causa avance para que haya justicia y se visibilice la necesidad de prevención vial en la ciudad.