Caso Stefanía Sosa: el conductor quedó en libertad y la querella explicó por qué aceptó la medida

REDACCIÓN ELONCE
El abogado querellante Claudio Berón confirmó a Elonce que Miguel Núñez quedó en libertad con restricciones tras el choque fatal en el que murió Stefanía Sosa. Explicó por qué la familia estuvo de acuerdo con la medida y aseguró que buscarán una condena de prisión efectiva.
El caso Stefanía Sosa registró una nueva resolución judicial en Paraná, luego de que el juez de Garantías Jorge Sueldo concediera la libertad ambulatoria a Miguel Aníbal Núñez, de 44 años, imputado por el siniestro vial ocurrido el 1 de agosto de 2026 en avenida Circunvalación y Churruarín. La decisión contó con el acuerdo de la Fiscalía y de la querella, que representa a la familia de la joven fallecida y pretende que el proceso concluya con una condena de cumplimiento efectivo.
El abogado querellante Claudio Berón confirmó a Elonce que la familia solicitó dejar sin efecto el arresto domiciliario que cumplía el acusado. Aunque la decisión implicó que Núñez permaneciera en libertad con restricciones, el letrado explicó que la estrategia judicial apuntó a que una eventual pena de prisión se cumpliera íntegramente en una unidad penal.
“Una vez que asumí la querella, hablé con la familia y nos pareció correcto solicitar que se levantara la prisión domiciliaria, porque entendíamos que era un beneficio y no queríamos que continuara con él”, manifestó Berón durante una entrevista en el programa GPS de Elonce.
Por qué la querella aceptó la libertad del conductor
Núñez había permanecido durante 40 días bajo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Posteriormente, desde el 11 de septiembre, cumplió 35 días de arresto domiciliario. Una vez vencido ese plazo, se realizó una audiencia en la que la fiscal Valeria Vílchez y el abogado querellante acordaron que el imputado continuara el proceso en libertad, sujeto a medidas de restricción.
Berón explicó que la posición de la familia estuvo vinculada con el objetivo de obtener una condena de prisión efectiva. Según sostuvo, el arresto domiciliario representaba un beneficio que los familiares no querían mantener mientras avanzaba la investigación penal.
“Consideramos que vamos a llegar a un juicio y que la pena será de cumplimiento efectivo. Queremos que se cumpla íntegramente en una unidad penal. Por eso solicitamos que se levantara la domiciliaria”, afirmó.
El abogado aclaró que la libertad ambulatoria no significó el cierre de la investigación ni modificó la intención de la querella de impulsar el proceso judicial. Por el contrario, aseguró que continuará trabajando junto con la Fiscalía para reunir las pruebas necesarias y solicitar la elevación a juicio.
Buscan una condena de prisión efectiva
La investigación se encontraba en la etapa penal preparatoria, durante la cual se reunieron distintos elementos destinados a reconstruir las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades correspondientes. Berón señaló que la calificación legal provisoria comprendía homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas.
Explicó que esa situación podría evaluarse nuevamente una vez concluida la incorporación de pruebas. “Estamos en la investigación penal preparatoria, que consiste en recabar toda la prueba para que, cuando consideremos agotada esa etapa, la Fiscalía y la querella puedan solicitar la remisión a juicio. En función de esa evidencia también se determinará la calificación legal”, detalló.
El letrado remarcó que la familia pretendía que el proceso llegara a una instancia de debate oral y que, en caso de acreditarse la responsabilidad penal del conductor, se aplicara una sanción de cumplimiento efectivo. “Estamos trabajando para que esta causa sea elevada a juicio y buscaremos una pena de cumplimiento efectivo en una unidad penal”, insistió.
La camioneta circulaba a unos 140 kilómetros por hora
Uno de los elementos centrales de la investigación fue la pericia accidentológica realizada sobre el siniestro. Según los resultados preliminares, la Toyota SW4 conducida por Núñez circulaba a aproximadamente 140 kilómetros por hora cuando impactó contra el vehículo de la familia Sosa. A esa circunstancia se sumó el resultado del análisis de alcoholemia practicado al conductor, que arrojó 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre.
La investigación también contempló la situación del semáforo ubicado en la intersección donde ocurrió el choque. “Se comprobó, por lo menos en esta primera instancia, el exceso de velocidad, la presencia de alcohol en sangre y que el semáforo estaba en rojo. Creo que fue un actuar muy imprudente que ocasionó un grave daño”, expresó Berón.
El abogado sostuvo que esos elementos resultaban relevantes para establecer las responsabilidades penales. También destacó la magnitud de la colisión y las consecuencias que provocó sobre los ocupantes del vehículo embestido. “Al ver cómo quedaron los vehículos, uno se da cuenta de cuál fue el impacto. Vamos a tratar de que se haga justicia por este hecho, que es lo que la familia nos solicitó”, manifestó.
Cómo ocurrió el choque fatal en Circunvalación
El siniestro se produjo durante la mañana del sábado 1 de agosto, cuando Núñez circulaba de norte a sur por avenida Circunvalación, al mando de una Toyota SW4.
Al llegar a la intersección con calle Churruarín, la camioneta embistió desde atrás a una Renault Express que permanecía detenida ante el semáforo.
En el utilitario viajaban Gustavo Sosa, de 61 años; su esposa, Carolina Gavilán, de 52; y la hija de ambos, Stefanía María Fernanda Sosa, de 35. La violencia del impacto provocó la muerte de Stefanía en el lugar, mientras que sus padres sufrieron lesiones.
Carolina Gavilán presentó heridas de extrema gravedad que requirieron internación prolongada y distintas intervenciones médicas. La familia había salido de su vivienda pocos minutos antes del choque.
Carolina y Stefanía se dirigían a cumplir su jornada laboral en el hogar de adultos mayores San Vicente de Paúl, cuando el vehículo en el que viajaban fue alcanzado por la camioneta.
Según explicó Berón, la reconstrucción inicial permitió establecer que la Renault Express se encontraba detenida, esperando la habilitación del semáforo, cuando recibió el impacto desde atrás. “Esa es la mecánica del hecho. Estaban esperando que el semáforo les permitiera avanzar y fueron impactados desde atrás por el vehículo que manejaba esta persona. Ahí se produjo el desenlace fatal”, señaló.
La madre de Stefanía continúa internada y en rehabilitación
Otra de las preocupaciones centrales de la familia estuvo relacionada con la salud de Carolina Gavilán, quien permanecía internada y atravesaba un prolongado proceso de recuperación por las graves lesiones sufridas.
Berón confirmó que la mujer había sido sometida a distintas intervenciones médicas, incluida una realizada durante la semana anterior a la entrevista. Aunque presentó una evolución, aclaró que el proceso continuaba siendo lento y complejo. “Está internada, en rehabilitación. Los daños que sufrió son muy severos y la recuperación es muy lenta. Va evolucionando, pero tuvo una intervención la semana anterior y todo lleva tiempo”, explicó.
El abogado evitó profundizar en detalles médicos por respeto a la privacidad de la familia. No obstante, señaló que la evolución de Carolina también debía considerarse dentro de la investigación, especialmente para determinar el alcance de las lesiones y sus consecuencias. “Es un daño que tenemos que evaluar. Esperamos que continúe evolucionando favorablemente, pero también es algo que debemos tener en cuenta cuando solicitemos la elevación a juicio”, sostuvo.
Los testimonios que todavía faltan incorporar
Aunque la causa había registrado avances importantes, la querella consideró necesario completar la incorporación de testimonios y otras pruebas antes de solicitar que el expediente fuera remitido a juicio. Entre las evidencias reunidas figuraban la pericia accidentológica, las grabaciones de cámaras de seguridad que registraron el choque y declaraciones testimoniales. También habían declarado dos personas que estuvieron con Núñez durante la jornada del siniestro.
Sin embargo, todavía resultaba fundamental incorporar los relatos de los padres de Stefanía, especialmente el de Carolina Gavilán, una vez que su estado de salud permitiera que prestara declaración. “No solamente tenemos pruebas técnicas. También son importantes las declaraciones de quienes estuvieron en el lugar. Tenemos que esperar que la mamá de Estefanía esté en condiciones de declarar y considerar la situación del papá, que está muy afectado emocionalmente”, explicó Berón.
El abogado insistió en que la investigación debía avanzar sin desconocer el momento que atravesaban los familiares. En particular, mencionó la situación de Gustavo Sosa, quien perdió a su hija y acompañó el prolongado tratamiento médico de su esposa.
El dolor de la familia y los tiempos de la investigación
Berón describió la difícil situación que atravesaba Gustavo Sosa y remarcó que la querella procuraba respetar los tiempos de la familia antes de avanzar con determinadas medidas testimoniales. “Gustavo está con su hija fallecida y su señora internada. La investigación tiene que avanzar, pero uno trata de ser prudente y respetuoso de los tiempos que manejan”, expresó al programa GPS que se emite por ELONCE.
El letrado consideró que las declaraciones de ambos padres serían importantes para completar la reconstrucción de lo ocurrido, aunque insistió en que debían realizarse cuando estuvieran en condiciones físicas y emocionales de hacerlo. “Recién están haciendo el duelo porque perdieron a su hija. Va a ser muy importante el testimonio que brinden, pero también hay que respetar ese proceso”, manifestó.
En ese contexto, la querella buscó mantener el avance de la investigación mediante las pruebas técnicas y los testimonios ya disponibles, mientras aguardaba la posibilidad de incorporar las declaraciones pendientes.
No hubo acercamiento del acusado a los familiares
Durante la entrevista, Berón también fue consultado sobre la posibilidad de que Núñez hubiera intentado comunicarse con los familiares de Stefanía después del choque. El abogado respondió que no tenía conocimiento de contactos directos ni de acercamientos a través de terceras personas.
Aclaró que había asumido recientemente la representación de la familia, pero que hasta ese momento no le habían informado sobre ninguna iniciativa de ese tipo. “Por el momento no hubo ningún contacto. La familia tampoco me comentó que hubiera existido algún intento de acercamiento”, afirmó.
También recordó que el acusado debía cumplir las restricciones judiciales establecidas para permanecer en libertad. Sobre un eventual contacto futuro, sostuvo que cualquier decisión correspondería a los familiares, quienes continuaban atravesando las consecuencias del siniestro.
Los próximos pasos de la causa
La investigación continuó bajo la intervención de la Fiscalía y con la participación de la querella, que buscaba completar las medidas probatorias pendientes antes de solicitar la elevación a juicio.
Entre los aspectos que todavía debían evaluarse se encontraban la evolución médica de Carolina Gavilán, las declaraciones de los sobrevivientes y la valoración conjunta de los elementos técnicos incorporados al expediente.
Berón reiteró que la familia pretendía obtener una resolución judicial que estableciera las responsabilidades por la muerte de Stefanía y por las lesiones ocasionadas a sus padres. “Una vez que veamos que está agotada la etapa de recolección de evidencia, solicitaremos la elevación a juicio”, anticipó.
De esta manera, mientras Núñez permanecía en libertad ambulatoria con restricciones, la causa continuó avanzando hacia una eventual instancia de juicio oral. La querella sostuvo su objetivo de alcanzar una condena de prisión efectiva, aunque esa definición dependerá de las pruebas, la acusación definitiva y la resolución judicial correspondiente.