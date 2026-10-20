Insólita situación en Paraná: un hombre estaba tirado en la calle y casi lo atropellan

Un hombre tirado en medio de la calle en Paraná estuvo a punto de ser atropellado por una camioneta que circulaba por la intersección de avenida López Jordán y calle Río Gualeguay. El conductor logró advertir su presencia sobre la calzada y evitó embestirlo.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector, debido al riesgo que representaba la presencia de una persona tendida en un espacio destinado a la circulación de vehículos.

Según los primeros testimonios a los que pudo acceder Policiales y Judiciales, el automovilista detuvo su marcha y se acercó al hombre para intentar determinar qué le había ocurrido. Hasta el momento, no se pudo establecer por qué se encontraba acostado sobre el pavimento.

Investigan qué le ocurrió al hombre

Entre las posibilidades mencionadas inicialmente se encuentra que la persona estuviera dormida o que hubiera sufrido una descompensación. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis fue confirmada y se desconoce su estado de salud.

Una mujer que advirtió la situación dio aviso a la Policía para solicitar la intervención de los efectivos. De acuerdo con la información disponible, los presentes aguardaban la llegada del personal policial para verificar las condiciones en las que se encontraba el hombre.

La presencia de la persona sobre la calzada representaba un peligro, especialmente para los conductores que transitaban por la intersección y podían no advertirla a tiempo.

Aguardaban la intervención policial

El conductor de la camioneta consiguió evitar el impacto y, posteriormente, se acercó para comprobar qué sucedía. Por el momento, no se informó si el hombre pudo incorporarse por sus propios medios o si necesitó asistencia médica.

Tampoco trascendieron datos sobre su identidad, las circunstancias previas al episodio ni el tiempo que llevaba tendido en la calle.

Hasta ahora, no se difundió información oficial que permita esclarecer lo ocurrido. Se aguardaban precisiones de las autoridades sobre la intervención policial y el estado de la persona involucrada.