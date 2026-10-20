Incendio en una sala velatoria de Paraná: una empleada fue hospitalizada y evacuaron un jardín maternal

REDACCIÓN ELONCE
El incendio ocurrió este martes por la mañana en la sala velatoria municipal de Anacleto Medina Sur. Una trabajadora fue trasladada al Hospital San Martín por inhalación de humo y lesiones leves. Bomberos sofocaron las llamas y se investigan las causas del siniestro.
Un incendio en una sala velatoria de Paraná provocó el traslado de una empleada al Hospital San Martín y la evacuación preventiva de un jardín maternal cercano. El siniestro ocurrió este martes, alrededor de las 9:30 horas, en el establecimiento municipal ubicado en la intersección de las calles Indio Minuanes y Los Chanás, en el barrio Anacleto Medina Sur.
El fuego generó una importante cantidad de humo negro que salía desde el interior del edificio y alertó a los vecinos de la zona. En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos y efectivos de la Comisaría Novena.
Según pudo conocer Elonce, una trabajadora se encontraba dentro del establecimiento cuando comenzó el incendio. La mujer fue asistida inicialmente en un centro de salud cercano y posteriormente trasladada al Hospital San Martín para una evaluación médica, debido a la inhalación de humo y al estado de conmoción que le provocó la situación.
Una empleada hospitalizada y un jardín evacuado
Lucas García, coordinador de Protección Civil e integrante de Bomberos Voluntarios, brindó detalles del operativo a Elonce y confirmó que la trabajadora se encontraba fuera de peligro.
"Había una empleada que estaba trabajando en el lugar. Tuvo lesiones leves, está en el hospital y está bien, pero fue derivada para su control", explicó García.
El funcionario también confirmó que, debido a la intensa humareda, se dispuso la evacuación preventiva del jardín maternal ubicado junto a la sala velatoria. La medida se adoptó para resguardar a quienes se encontraban en el establecimiento educativo.
Investigan las causas del incendio
Una de las hipótesis iniciales vincula el origen del fuego con una garrafa de gas que habría estado ubicada en el sector de la cocina. Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron esa circunstancia y aguardan los resultados de las pericias.
"En este instante, se están realizando las pericias correspondientes y, una vez finalizadas, Bomberos de la Policía brindará precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el incendio", indicó García, quien evitó adelantar conclusiones sobre el origen del siniestro
Daños materiales y tareas posteriores
Tras controlar las llamas, los bomberos continuaron trabajando dentro del inmueble para verificar las condiciones de seguridad y avanzar con las actuaciones correspondientes.
Las imágenes registradas mostraron paredes ennegrecidas por el humo y sectores mojados como consecuencia de las tareas de extinción. Numerosos vecinos se acercaron al lugar mientras se desarrollaba el operativo.
Consultado sobre la magnitud de los daños materiales, García aclaró: "En este momento no podemos precisar". Las autoridades deberán determinar las causas del incendio y evaluar las condiciones del edificio antes de definir los próximos pasos.