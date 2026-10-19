Femicidio en Victoria: confirmaron la prisión preventiva para el acusado y convocaron a otra marcha

El acusado por el femicidio de Andrea Fabiana Bruselario quedó con 90 días de prisión preventiva, según informó a Elonce Sofía Bustos, representante del Grupo de Mujeres y Disidencias de Victoria. Tras la marcha de este lunes por la mañana, la organización convocó a una nueva movilización para las 20 en la Plaza San Martín.

“El fiscal nos dijo que a partir de hoy la persona ya está en prisión preventiva por 90 días”, expresó Bustos. El detenido es Cristian Díaz, imputado por homicidio agravado por el vínculo, quien permanecerá alojado en la unidad penal de Victoria. La investigación está a cargo del fiscal Iván Yedro.

En diálogo con Elonce, la referente contó que la movilización matutina respondió al pedido de los familiares de Bruselario: “Se desarrolló de manera pacífica, que era lo que solicitaba la familia, y bueno salió todo lo más positivo posible dentro de todo lo que está sucediendo”.

Unas 50 personas se concentraron alrededor de las 9:30 en la Plaza Mariano Moreno y caminaron hasta la Plaza San Martín y los Tribunales de Victoria. Allí reclamaron justicia por la mujer de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes en una zona de montes de Rincón del Doll.

La denuncia de su hija y el avance de la investigación

Bustos relató que una de las hijas de Fabiana comenzó a buscarla al no recibir respuestas a sus mensajes. “Su hija estaba muy preocupada por ella, fue al campo, preguntó por ella, esta persona dijo que ya se había retirado del domicilio por sus propios medios y que se había ido”, señaló.

Fabiana Bruselario.

La explicación no tranquilizó a la joven. “Ella no se quedó tranquila con eso y como ella no se comunicaba decidió hacer la denuncia”, agregó. Según indicó, a partir de esa presentación se inició la investigación y el sospechoso fue detenido en menos de 24 horas.

La representante destacó la actuación inicial en la causa por el femicidio. “Estamos de parte del movimiento y de la familia agradecidos que en esta causa se actuó muy rápido desde la Fiscalía y desde la Jefatura Departamental, eso lo queremos aclarar porque la investigación va rápido”, manifestó. Para este lunes estaba prevista la autopsia en Oro Verde, cuyos resultados aún no habían sido informados.

Cuestionamientos al abordaje de la violencia de género

Bustos también planteó críticas al acompañamiento estatal y al funcionamiento del área de la Mujer. “Acá en Victoria estamos con una emergencia en violencia de género desde hace casi un año que fue cuando fue otro femicidio”, sostuvo. En ese sentido, consideró que “se desampara mucho a las familias”.

La referente recordó que el movimiento acompañó el pedido de emergencia tanto a nivel provincial como municipal. “Desde el movimiento siempre acompañamos todo lo que sea positivo”, afirmó al explicar la participación de la organización en esas instancias.

Sin embargo, advirtió que se interrumpieron los espacios de articulación: “Al principio tuvimos mesas intersectoriales que se han cortado en este último tiempo y bueno y cuando dejamos de trabajar es que pasan las cosas”.

Nueva convocatoria para esta noche

El reclamo de justicia por el femicidio continuará este lunes por la noche. Bustos explicó que decidieron realizar otra marcha porque varias personas habían manifestado su intención de acompañar a la familia, pero no pudieron asistir a la mañana por sus obligaciones laborales.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad de Victoria y será en la Plaza San Martín, desde las 20. “Vamos a hacer una marcha pacífica”, anticipó la representante del Grupo de Mujeres y Disidencias sobre la nueva jornada en memoria de Fabiana.