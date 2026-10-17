Femicidio en Victoria: revelaron cómo el sospechoso habría intentado desviar la investigación

El cuerpo de Andrea Bruselario, de 48 años, fue encontrado este viernes en una zona de montes de Rincón del Doll, departamento Victoria, y un hombre de 33 años permanece detenido como sospechoso de su muerte. El fiscal Iván Yedro brindó detalles del procedimiento que permitió localizar a la mujer, cuya desaparición había sido denunciada por una de sus hijas.

El sospechoso fue identificado como Cristian Díaz, quien, según la investigación, había iniciado recientemente una relación sentimental con la víctima. El hombre quedó detenido e incomunicado en la alcaidía de la Jefatura Departamental Victoria, mientras avanzan las actuaciones por el presunto femicidio.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, Yedro explicó que la búsqueda comenzó después de que una hija de Bruselario denunciara que había perdido contacto con su madre. En la exposición estuvo acompañado por el jefe de la Departamental Victoria, Roberto Donda.

La denuncia de una hija y el hallazgo de un vehículo

El fiscal precisó que la denuncia fue presentada alrededor de las 22 del jueves, cuando una mujer manifestó su preocupación porque llevaba varios días sin comunicarse con su madre.

Según explicó, Andrea Bruselario había viajado días antes a Rincón del Doll, donde residía un hombre con quien habría comenzado una relación sentimental.

La preocupación familiar aumentó cuando la Policía encontró en la ciudad de Victoria un vehículo que la mujer utilizaba habitualmente para trasladarse.

“Una ciudadana hizo la denuncia preocupada porque había perdido el contacto con su madre, quien días antes había concurrido a esa localidad, donde viviría un hombre con el cual habría iniciado recientemente un vínculo sentimental”, relató Yedro.

A partir de la presentación, la Fiscalía ordenó las primeras diligencias para establecer el paradero de Bruselario. Entre las medidas iniciales se realizaron relevamientos de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos conocidos de la mujer.

Femicidio de Andrea Bruselario (foto LT 39)

Para los investigadores, Díaz planificó el crimen e intentó desviar la investigación desde el primer momento. El miércoles 14, personal policial secuestró una motocicleta hallada en estado de abandono, con la llave puesta, en la intersección de la avenida Bicentenario y la Ruta Provincial 11. En ese momento, las autoridades desconocían el paradero de la víctima.

Al ser consultado previamente por la familia, Díaz había asegurado que Bruselario se había retirado por sus propios medios hacia la zona de Aranguren por motivos laborales.

Por qué la investigación se concentró en la vivienda de Díaz

Yedro explicó que durante la mañana siguiente recibió en la Fiscalía a la hija que había presentado la denuncia, quien aportó información adicional.

Los datos reunidos durante la noche, junto con ese testimonio, permitieron orientar la búsqueda hacia el domicilio de Díaz.

“Habíamos recolectado algunos elementos e indicios que daban cuenta de que, objetivamente, el último lugar donde se había conocido el paradero de esta señora era en el domicilio de este hombre, quien sería su pareja”, señaló el fiscal.

Ante esa situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías una autorización para allanar la vivienda.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana del viernes y permitió encontrar elementos que, según el funcionario judicial, confirmaban que la mujer había estado en ese lugar.

“Se encontraron algunos indicios importantes para la causa que daban cuenta de que, en algún momento, la señora estuvo ahí”, precisó.

Femicidio de Andrea Bruselario (foto LT 39)

Cómo encontraron el cuerpo de Andrea Bruselario

Mientras se desarrollaba el allanamiento, los investigadores desplegaron un rastrillaje en los alrededores de la propiedad.

El operativo contó con personal de la División Investigaciones, Policía Científica, drones y perros especializados en la búsqueda de restos cadavéricos.

Fue durante ese trabajo cuando uno de los canes marcó un sector de montes situado frente al domicilio del sospechoso.

En ese lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Andrea Bruselario. “Estaba fuera de la propiedad, en las cercanías del terreno”, aclaró Yedro ante los medios de Victoria.

El fiscal indicó que el hallazgo del cuerpo, sumado a los elementos encontrados durante el allanamiento, permitió solicitar la detención del hombre.

“Ese hallazgo en cercanías al domicilio de la persona sospechada, más el hallazgo de otros elementos evidenciales en el domicilio, permitieron, con autorización judicial, proceder a la detención”, explicó.

El fiscal Iván Yedro y el jefe Departamental, Roberto Donda, brindaron una conferencia de prensa sobre el femicidio de Fabiana Bruselario (foto Lucio Robledo)

El sospechoso quedó detenido e incomunicado

Cristian Díaz, de 33 años, fue detenido durante el procedimiento realizado en Rincón del Doll.

Según confirmó el fiscal, el hombre no ofreció resistencia cuando los efectivos concretaron la medida judicial. Posteriormente, fue trasladado a la alcaidía de la Jefatura Departamental Victoria, donde permanece alojado e incomunicado.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de Bruselario y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que la mujer habría decidido finalizar la relación y que el hecho ocurrió varios días atrás.

La autopsia buscará establecer cuándo y cómo murió

Luego del hallazgo, personal de Policía Científica trabajó en la preservación y recolección de evidencias.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde se realizarán la autopsia y los estudios complementarios. Los exámenes permitirán determinar la causa de la muerte y establecer una fecha aproximada del fallecimiento.

Consultado sobre ese punto, Yedro evitó anticipar conclusiones. “No me apresuraría a establecer eso todavía, porque es parte de las pericias que se están realizando en la morgue”, manifestó.

En su explicación, el fiscal señaló que, por lo observado en el lugar, inicialmente no parecía tratarse de un fallecimiento reciente. Sin embargo, aclaró que será el examen forense el que permita precisar ese dato.

No había denuncias previas por violencia entre ambos

Durante la conferencia de prensa, el representante del Ministerio Público Fiscal también fue consultado sobre los antecedentes del vínculo entre la víctima y el sospechoso.

Yedro confirmó que no se habían registrado denuncias previas por violencia entre Andrea Bruselario y Cristian Díaz. “No había ningún antecedente de denuncia ni de violencia previa en la pareja”, expresó, en referencia a los registros disponibles para la investigación.

La ausencia de denuncias anteriores no permite establecer, por sí sola, si existieron o no situaciones de violencia que no hayan sido formalmente denunciadas.

El fiscal también indicó que las autoridades mantuvieron contacto con las hijas y los familiares de Bruselario para informarles sobre las medidas judiciales y los avances del procedimiento.

La causa continúa bajo investigación, a la espera de los resultados de la autopsia y del análisis de los elementos secuestrados durante el allanamiento.