Una cajera habría desviado hasta $400.000 diarios de un supermercado con un QR propio

Una cajera de 26 años fue denunciada por presuntamente desviar pagos de clientes de un supermercado de La Plata a una cuenta personal. La propietaria calculó que la maniobra le habría provocado pérdidas de entre $300.000 y $400.000 diarios durante casi dos meses.

El comercio está ubicado en calle 15, entre 39 y 40. Según la acusación, la empleada colocaba un código QR propio sobre el del negocio para que las transferencias de los compradores llegaran a su cuenta.

De acuerdo con la denuncia difundida por La Buena Info, la trabajadora había ingresado al supermercado en abril. La dueña situó el inicio de las operaciones investigadas el 21 de agosto y señaló que continuaron hasta el 16 de octubre, cuando descubrieron lo que ocurría.

Cómo detectaron el cambio del QR

La propietaria relató que sorprendieron a la cajera mientras colocaba su código sobre el que utilizaba el establecimiento. Ese episodio permitió advertir que los pagos electrónicos podían estar siendo enviados a un destinatario diferente.

Los clientes escaneaban el QR convencidos de que abonaban sus compras al supermercado, pero, según la denunciante, el dinero terminaba en la cuenta de la empleada.

La comerciante también sostuvo que la joven eliminaba del sistema los productos registrados en la caja. Esa práctica habría servido para ocultar las diferencias entre las ventas realizadas y los fondos que ingresaban al negocio.

La denuncia y las pruebas aportadas

Después del hallazgo, la dueña presentó una denuncia y posteriormente la ratificó ante la Justicia. Entre los elementos aportados figura el código QR atribuido a la trabajadora.

Además, aseguró que cuenta con grabaciones de video que permitirían reconstruir la maniobra. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 8 de La Plata, encabezada por Martín Almirón.

#Policiales 💸🚨 Cajera “infiel” en supermercado de La Plata: desvió pagos a un QR propio, compró un auto y viajó a Brasil Una empleada de un supermercado de La Plata quedó bajo investigación acusada de haber montado una maniobra para desviar a una cuenta propia el dinero que los clientes abonaban por sus compras mediante códigos QR. 📌 La sospechosa trabajaba como cajera y habría reemplazado el QR del comercio por uno vinculado a una billetera virtual propia. 📌 De esta manera, los clientes realizaban normalmente los pagos, pero el dinero no ingresaba a las cuentas del supermercado. 📌 La maniobra quedó al descubierto cuando los responsables del establecimiento detectaron inconsistencias entre las ventas registradas y los fondos efectivamente acreditados. 📌 La investigación también puso la lupa sobre los movimientos económicos de la acusada, entre ellos la compra de un automóvil y un viaje a Brasil. ⚖️🚔 El caso derivó en una denuncia penal y ahora la Justicia busca establecer durante cuánto tiempo se habría desarrollado la maniobra, cuál fue el monto total presuntamente desviado y si existieron otras personas involucradas. 🤳 La utilización de un QR propio habría permitido canalizar directamente los pagos de los compradores hacia la cuenta de la empleada sin despertar inicialmente sospechas, hasta que las diferencias en la recaudación encendieron las alarmas en el comercio. 👉 https://t.co/95C5dsxmkn 💬 ¿Revisás siempre el nombre del destinatario antes de confirmar un pago con QR? #LaPlata #Estafa #CódigoQR #Policiales #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 20, 2026

La estimación de hasta $400.000 diarios corresponde al cálculo de la propietaria. El análisis de los registros y de los movimientos de dinero deberá establecer el monto total y cuántas operaciones fueron afectadas.

Un auto y un viaje, bajo la mirada de la denunciante

La comerciante también afirmó que, durante el período señalado, la empleada compró un auto y viajó una semana a Brasil. Esos datos forman parte de su presentación y su eventual relación con los pagos denunciados será materia de investigación.

La Fiscalía analizará el material aportado para reconstruir el circuito de cobros del supermercado y determinar las responsabilidades por el presunto desvío de fondos.