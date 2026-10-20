Detuvieron a dos jóvenes por un robo a un comercio en Paraná

Dos jóvenes de 20 y 23 años fueron detenidos durante la madrugada de este martes, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en un local comercial ubicado en calle Laguna de los Berros y Alemanes del Volga, en la ciudad de Paraná.

El procedimiento se concretó cuando personal policial, que realizaba tareas investigativas y preventivas relacionadas con el hecho, observó a dos individuos en inmediaciones de cortada 832.

Al advertir la presencia de los efectivos, los sospechosos intentaron darse a la fuga por un pasillo que conducía hacia un descampado. Sin embargo, los uniformados lograron demorarlos.

Durante el operativo, los policías localizaron distintas prendas de vestir, un secador de pelo, una planchita para el cabello y un parlante con luces. Según la investigación, los objetos estaban vinculados al robo denunciado en el comercio.

Tras comunicar lo sucedido a la Fiscalía en turno, la Justicia dispuso la aprehensión de ambos jóvenes por el supuesto delito de robo, además del secuestro de los elementos recuperados.