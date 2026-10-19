Se filmaron haciendo picadas en moto y circulando a contramano en plena avenida de Concordia: el video

Un grupo de motociclistas difundió videos de picadas en moto y maniobras peligrosas en Villa Adela, Concordia. Las imágenes mostraron a unos 15 conductores en avenida Frondizi, algunos sin casco y otros circulando a contramano. La situación genera preocupación por la seguridad vial.
Las picadas en moto en Villa Adela, en Concordia, volvieron a quedar expuestas a través de videos difundidos en redes sociales, donde se observó a un grupo de aproximadamente 15 motociclistas realizando maniobras riesgosas en la vía pública. Las imágenes fueron publicadas por un usuario identificado como Uriel Fornés y mostraron situaciones que podrían poner en peligro tanto a los participantes como a otros conductores y vecinos de la zona.
Los registros corresponden a distintos sectores de avenida Frondizi, Villa Adela y las inmediaciones del frigorífico de Benito Legerén. En las filmaciones se observaron motocicletas circulando en grupo, algunas conducidas por personas sin casco. También se registró a un motociclista desplazándose a contramano sobre avenida Frondizi, una maniobra que representa un riesgo para quienes transitan por ese sector, detalló Diario Río Uruguay.
Según la información difundida, los encuentros forman parte de una práctica denominada "Domingrau", que reúne a motociclistas para realizar acrobacias y otras maniobras en espacios públicos. El fenómeno está vinculado con una modalidad de conducción originada en Brasil y difundida mediante redes sociales y grupos de mensajería.
Las imágenes mostraron maniobras peligrosas
Uno de los lugares señalados como punto de encuentro es el sector de las lomadas de avenida Frondizi, donde se habrían concentrado los motociclistas que aparecen en las publicaciones. Las imágenes permitieron observar la circulación simultánea de numerosas motos por una avenida utilizada habitualmente por vecinos y automovilistas.
Entre las situaciones registradas se destacó la circulación a contramano, además de la falta de elementos de protección en algunos participantes. Estas conductas incrementan las posibilidades de siniestros viales, especialmente cuando se desarrollan en sectores donde circulan otros vehículos.
La problemática no sería nueva en Villa Adela. De acuerdo con lo informado, desde hace años se registran encuentros de motociclistas y maniobras peligrosas en distintos puntos de la zona, entre ellos El Martillo, Las Tejas y la ruta provincial 22.
Qué es el Domingrau y cómo se organizan los encuentros
El término "Domingrau" está asociado a una práctica de origen brasileño que combina encuentros de motociclistas con demostraciones de destreza y acrobacias sobre dos ruedas. Su denominación está vinculada con el uso recreativo de motocicletas durante los domingos.
Sin embargo, cuando estas actividades incluyen carreras de velocidad, circulación a contramano o maniobras peligrosas en calles abiertas al tránsito, representan un riesgo para la seguridad vial y pueden constituir infracciones a las normas de circulación.
Las redes sociales cumplen un papel importante en la difusión de estos encuentros, ya que permiten compartir imágenes, videos y convocatorias. En este caso, las publicaciones hicieron visibles las maniobras realizadas en distintos sectores de Concordia.