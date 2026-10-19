La adolescente rescatada en Campana volverá a Uruguay y el detenido declarará por trata con fines sexuales

Viajará esta semana a Uruguay para reencontrarse con su familia.

La adolescente uruguaya de 15 años que fue rescatada en Campana, provincia de Buenos Aires, será restituida a Uruguay durante esta semana para reencontrarse con su familia. La joven había desaparecido el sábado en Paysandú y fue encontrada en buen estado de salud durante un allanamiento realizado en la vivienda de un hombre de 38 años, quien quedó detenido.

La investigación se desarrolló mediante la cooperación entre las autoridades judiciales de Argentina y Uruguay, luego de que se estableciera que la menor habría cruzado la frontera por el paso internacional Colón-Paysandú.

El sospechoso, que tendría vinculación con una hermana de la adolescente, es investigado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Según informó el portal Fiscales, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el hombre deberá prestar declaración indagatoria en las próximas horas.

La investigación y la activación del Alerta Sofía

De acuerdo con la información judicial, la adolescente, identificada mediante las iniciales C.A.R.C. para preservar su identidad, habría sido trasladada hacia Argentina en una Peugeot Partner.

Durante la investigación, las autoridades determinaron que el vehículo pertenecía al sospechoso, quien tenía domicilio en la localidad bonaerense de Campana.

Ante la desaparición, Interpol emitió una alerta roja y las autoridades uruguayas solicitaron colaboración a la Justicia argentina. Las fiscalías de ambos países comenzaron a intercambiar información para reconstruir el recorrido del vehículo y establecer el paradero de la menor.

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitó la activación del Alerta Sofía, mecanismo destinado a facilitar la búsqueda urgente de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

El allanamiento y el rescate de la adolescente

Como parte de las actuaciones, se dispusieron “medidas probatorias tendientes a determinar la ruta seguida por el vehículo y la ubicación de la adolescente”, según consignó el Ministerio Público Fiscal.

Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina logró identificar el domicilio del sospechoso en Campana.

Con esa información, el juez federal Hernán Viri ordenó un allanamiento en la vivienda, donde los efectivos encontraron a la adolescente en buen estado de salud.

En el procedimiento también participaron integrantes del enlace de Interpol de la Policía Bonaerense y profesionales de la Coordinación de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas.

El detenido será indagado por presunta trata de personas

El hombre de 38 años quedó detenido y deberá comparecer ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual, informó NA.

Una hermana de la adolescente había señalado que el sospechoso estaría vinculado con la explotación sexual de menores.

Mientras avanza la causa, la joven permanece bajo resguardo y con acompañamiento de los organismos especializados que intervinieron en el procedimiento.

Según lo informado, su restitución a Uruguay está prevista para esta semana, cuando podrá reencontrarse con su familia tras el operativo de búsqueda internacional.