Tres mujeres protagonizaron una pelea frente al hospital de La Paz

Pelea entre mujeres en el Hospital 9 de Julio

Tres mujeres protagonizaron una pelea durante la mañana de este lunes en el sector exterior de Obstetricia del Hospital 9 de Julio de La Paz, ubicado sobre avenida Artigas.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, efectivos policiales que se encontraban en el nosocomio advirtieron el altercado e intervinieron rápidamente para controlar la situación.

La actuación del personal de la Comisaría Primera permitió poner fin al enfrentamiento y restablecer el orden en el sector donde se produjo el conflicto.

Tras lo sucedido, las autoridades policiales dieron intervención a la Fiscalía de La Paz, que dispuso las medidas judiciales correspondientes por los presuntos delitos de disturbios en la vía pública y lesiones leves recíprocas.

En el marco del procedimiento, dos de las mujeres involucradas fueron identificadas y posteriormente recuperaron la libertad. En tanto, la tercera participante quedó detenida y a disposición de la Justicia.

Hasta el momento, no trascendieron los motivos que originaron el altercado.