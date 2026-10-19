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Policiales Una quedó detenida

Tres mujeres protagonizaron una pelea frente al hospital de La Paz

El enfrentamiento ocurrió este lunes en el Hospital 9 de Julio de La Paz. La Policía intervino para controlar la situación y una de las involucradas quedó detenida.

19 de Octubre de 2026
Pelea entre mujeres en el Hospital 9 de Julio
Pelea entre mujeres en el Hospital 9 de Julio

El enfrentamiento ocurrió este lunes en el Hospital 9 de Julio de La Paz. La Policía intervino para controlar la situación y una de las involucradas quedó detenida.

Tres mujeres protagonizaron una pelea durante la mañana de este lunes en el sector exterior de Obstetricia del Hospital 9 de Julio de La Paz, ubicado sobre avenida Artigas.

 

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, efectivos policiales que se encontraban en el nosocomio advirtieron el altercado e intervinieron rápidamente para controlar la situación.

 

La actuación del personal de la Comisaría Primera permitió poner fin al enfrentamiento y restablecer el orden en el sector donde se produjo el conflicto.

Tras lo sucedido, las autoridades policiales dieron intervención a la Fiscalía de La Paz, que dispuso las medidas judiciales correspondientes por los presuntos delitos de disturbios en la vía pública y lesiones leves recíprocas.

 

En el marco del procedimiento, dos de las mujeres involucradas fueron identificadas y posteriormente recuperaron la libertad. En tanto, la tercera participante quedó detenida y a disposición de la Justicia.

 

Hasta el momento, no trascendieron los motivos que originaron el altercado.

Temas:

La Paz hospital 9 de Julio Pelea mujeres detenida
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