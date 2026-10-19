Una motociclista resultó herida tras chocar con un auto en esquina de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El accidente ocurrió este lunes por la mañana en la intersección de Catamarca y Tejeiro Martínez. Una mujer de aproximadamente 40 años fue trasladada al hospital con lesiones que serían leves. La Policía realizó peritajes y se registraron cortes de tránsito.
Una motociclista resultó herida tras protagonizar un choque con un automóvil en Paraná, durante la mañana de este lunes, en la intersección de las calles Catamarca y Tejeiro Martínez.
El siniestro vial involucró a una motocicleta conducida por una mujer de aproximadamente 40 años y un automóvil Peugeot. Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió lesiones y debió ser trasladada al hospital San Martín para recibir atención médica.
Según la información recabada por Elonce en el lugar, las heridas serían, en principio, de carácter leve. No obstante, se aguardaba una evaluación médica para determinar su gravedad.
Cómo ocurrió el choque en Catamarca y Tejeiro Martínez
De acuerdo con los primeros datos, la motocicleta circulaba por calle Catamarca, mientras que el automóvil Peugeot transitaba por Tejeiro Martínez.
Por causas que todavía se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección. Las circunstancias del impacto serán determinadas mediante las pericias correspondientes.
Personal policial de la comisaría primera intervino en el lugar y dispuso las primeras medidas de seguridad para permitir la asistencia de la motociclista y preservar el sector donde ocurrió el accidente.
Cortes de tránsito y peritajes policiales
Debido a que el siniestro dejó una persona lesionada, también trabajó personal de Policía Científica y Criminalística, que realizó el relevamiento de indicios y las pericias necesarias para establecer cómo se produjo la colisión.
El procedimiento obligó a interrumpir temporalmente la circulación vehicular en la esquina de Catamarca y Tejeiro Martínez, lo que generó inconvenientes en el tránsito de las calles cercanas a Casa de Gobierno.
Durante la cobertura de Elonce, los vehículos involucrados comenzaron a ser retirados del lugar, por lo que se esperaba que la circulación pudiera normalizarse una vez finalizadas las tareas policiales.
La investigación continuará para determinar las circunstancias del choque, mientras se aguarda información sobre la evolución de la mujer trasladada al hospital.