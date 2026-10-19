Un camión brasileño se incendió en Ruta 6 y el conductor logró evitar que las llamas alcanzaran la cabina

El incendio ocurrió durante la madrugada de este lunes, a la altura del kilómetro 93 de la Ruta Provincial 6, en el departamento Villaguay. El conductor, de 41 años, logró desenganchar el semirremolque antes de que avanzara el fuego. Las pérdidas materiales fueron totales, pero no hubo heridos.
Un semirremolque de un camión procedente de Brasil se incendió durante la madrugada de este lunes en la Ruta Provincial 6, en el departamento Villaguay, y sufrió pérdidas materiales totales. El conductor logró detener la marcha y separar la unidad de carga antes de que las llamas se propagaran al vehículo tractor.
El siniestro ocurrió alrededor de las 2:30 de este lunes 19 de octubre, a la altura del kilómetro 93, donde intervino personal de la Comisaría Mojones Sud Primera.
Según la información policial, el vehículo era un camión Scania con semirremolque térmico, conducido por un hombre de 41 años procedente de Brasil.
Mientras circulaba por la ruta, el transportista advirtió que la unidad de carga había comenzado a incendiarse. Ante la emergencia, el camionero consiguió detener la marcha sobre la banquina oeste de la Ruta Provincial 6.
Inmediatamente, desenganchó el camión del semirremolque para impedir que el fuego se extendiera a la cabina y al resto del vehículo.
La maniobra permitió separar ambas unidades, aunque las llamas avanzaron sobre el semirremolque térmico y provocaron su destrucción. Pese a la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas, de acuerdo con el reporte de las autoridades intervinientes.
Tras el aviso del siniestro, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Villaguay, quienes trabajaron para controlar las llamas. También participaron efectivos de la Comisaría Mojones Sud Primera y del Puesto Caminero, que intervinieron en el procedimiento desarrollado sobre la ruta.
Como consecuencia del incendio, se constataron pérdidas materiales totales en el semirremolque. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que originaron el fuego.
El episodio no dejó víctimas ni personas heridas, aunque provocó importantes daños materiales en la unidad de transporte.