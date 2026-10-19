Ataque en Anacleto Medina Sur: el joven golpeado por vecinos había amenazado a su expareja de 17 años

Las amenazas previas en Anacleto Medina Sur fueron confirmadas por la comisaria Cecilia Galiano, segunda jefa de la División Operaciones y Seguridad Pública, quien brindó nuevos detalles a Elonce sobre el violento episodio ocurrido el domingo en Paraná. El joven de 20 años involucrado ya había sido denunciado por su expareja, una adolescente de 17 años.

La funcionaria policial explicó que las amenazas comenzaron entre el sábado y la madrugada del domingo, mediante comunicaciones telefónicas. La adolescente había advertido la situación y radicado una denuncia antes de que se produjera el enfrentamiento.

Galiano también reveló que el joven continuaba hostigando a su expareja después de la separación. Según indicó, se presentaba en distintos lugares donde la adolescente se encontraba con amigos, incluso en otros barrios de Paraná.

El ataque y las lesiones en Anacleto Medina Sur

El domingo, alrededor de las 19 horas, el joven llegó a una vivienda de calle Los Minuanes en una motocicleta conducida por otro muchacho de edad similar, conocido de la adolescente. Según la comisaria, llevaba un cuchillo de grandes dimensiones y amenazó a la joven y a sus familiares.

Ante esta situación, familiares y vecinos intervinieron para reducirlo. Durante el forcejeo, el padre de la adolescente sufrió dos cortes, mientras que el joven recibió varios golpes por parte de personas que se encontraban en el lugar.

Como informó Elonce este domingo, el episodio motivó un importante despliegue policial y el traslado del sospechoso al Hospital San Martín.

Investigan una tentativa de homicidio y dispusieron custodia

Respecto de la situación judicial, Galiano confirmó: "La imputación policial, en principio, es tentativa de homicidio". Además, precisó que se dio intervención a la Fiscalía de turno y a la Fiscalía de Género.

El joven recibió el alta médica alrededor de las 23 horas y posteriormente quedó alojado en la Alcaidía, a disposición de la Justicia.

Finalmente, la comisaria informó que la Fiscalía ordenó custodia policial en el domicilio de la adolescente. También confirmó que el detenido registra antecedentes y lo vinculó con conflictos en Bajada Grande. La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales.