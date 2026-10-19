“Mi mamá no andaba en cosas raras”: el reclamo de la hija de la mujer asesinada en Concepcion del Uruguay

La hija de Mariana Almeida, la mujer asesinada en una iglesia evangélica en construcción de Concepción del Uruguay, reclamó justicia y rechazó las versiones que vincularon el crimen con una supuesta “lucha espiritual”. A través de las redes sociales, expresó su dolor por la muerte de su madre y pidió que se esclarezcan las circunstancias del homicidio.

“A mi mamá la mataron, no andaba en cosas raras”, manifestó la joven, quien describió a Almeida como una mujer de valores firmes y cuestionó las interpretaciones que comenzaron a circular después del hallazgo del cuerpo.

La víctima, de aproximadamente 57 años, fue encontrada sin vida el viernes en un templo ubicado en la intersección de Ituzaingó y Ana Urquiza de Victorica, en el barrio Los Cachetudos. Por el hecho fue detenida una mujer identificada como Norma Segovia, señalada como presunta autora de la agresión.

El dolor de la hija de Mariana Almeida

En su publicación, la hija de la víctima recordó a su madre como una “mujer impecable con valores inquebrantables” y rechazó cualquier versión que pudiera justificar o minimizar lo ocurrido.

También relató que la familia se enteró del fallecimiento a través de las redes sociales, una circunstancia que profundizó el dolor de sus allegados. “Qué injusto es habernos enterado por una noticia de Instagram y chequear que mamá no había vuelto a casa”, escribió.

La joven cuestionó el tratamiento inicial del caso y exigió que se determinen las responsabilidades por el homicidio. “Esto no puede quedar así”, sostuvo. Además, pidió que se clausure el lugar donde ocurrió el crimen y dirigió cuestionamientos hacia los responsables del templo.

Entre sus planteos, mencionó un presunto vínculo familiar entre la mujer acusada y una referente religiosa de la institución.

Mariana Almeida, víctima de homicidio en Concepción del Uruguay.-

Qué se sabe del crimen en la iglesia evangélica

El homicidio ocurrió el viernes en una iglesia evangélica en construcción situada en la esquina de Ituzaingó y Ana Urquiza de Victorica, en Concepción del Uruguay.

La intervención policial comenzó cuando un hombre de 53 años se presentó en una dependencia para informar que había una persona fallecida dentro del inmueble.

Según los primeros datos de la investigación, Mariana Almeida, vecina del barrio Unión, habría sido atacada a golpes mientras se encontraba en el templo.

Una mujer que declaró ante las autoridades manifestó que había concurrido al lugar junto a otra persona para cumplir turnos de permanencia.

De acuerdo con ese testimonio, su acompañante le habría reconocido que agredió a Almeida con un palo en el contexto de una supuesta “lucha espiritual”.

Por el hecho fue detenida Norma Segovia, identificada en la información difundida como la presunta agresora. La investigación deberá determinar su responsabilidad penal.

Dos homicidios en pocas horas en Concepción del Uruguay

El otro hecho de sangre ocurrió en la noche del jueves en el barrio Planta Emisora, donde murió Cristhian Miguel Geist, de 41 años, tras recibir heridas de arma blanca. Por ese crimen fue detenido Emanuel Segovia, de 31 años, señalado como sospechoso de haber participado en la agresión fatal.

Detenido por el crimen de Cristhian Miguel Geist (foto Policía de Entre Ríos)

Qué vínculo existe entre los detenidos

Uno de los datos conocidos posteriormente fue el parentesco entre las personas detenidas por los dos crímenes.

Según informó 03442, Norma Segovia, acusada por el homicidio de Mariana Almeida, es tía de Emanuel Segovia, detenido por la muerte de Cristhian Miguel Geist.

El vínculo familiar llamó la atención debido a la cercanía temporal entre ambos hechos, aunque no implica que los homicidios estén relacionados entre sí.

La información difundida también señala que Norma Segovia es madre de Matías Villarrubia, quien fue condenado en 2014 a 11 años de prisión por el homicidio de Ezequiel Scheiver.

Aquel crimen ocurrió después de una discusión de tránsito registrada durante la madrugada del 8 de marzo de 2014, en la esquina de Galarza y Maipú.

Según los antecedentes judiciales mencionados, Scheiver recibió una puñalada en la cabeza y falleció después de permanecer varios días internado en el Hospital Justo José de Urquiza.

El tribunal presidido por el juez Gustavo Pimentel declaró a Villarrubia autor materialmente responsable del delito de homicidio simple.

Se trata de un antecedente judicial independiente, que no determina responsabilidades en los hechos investigados actualmente.