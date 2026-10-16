Segundo homicidio en Concepción del Uruguay: una mujer fue asesinada por otra tras una pelea

Una mujer de 57 años fue asesinada durante la mañana de este viernes en Concepción del Uruguay, tras un enfrentamiento con otra mujer de 55 años, quien fue detenida como presunta responsable del homicidio. El hecho ocurrió en un templo evangélico en construcción ubicado en el barrio Los Cachetudos y constituye el segundo crimen registrado en la ciudad en pocas horas.

El episodio se registró en la intersección de Ana Urquiza de Victorica y Ejército de los Andes, donde ambas mujeres habían permanecido durante la noche para cuidar el edificio religioso, que todavía se encontraba en construcción y tenía herramientas en su interior.

Al respecto, el jefe de la Departamental policial Uruguay, Esteban Allegrini, indicó a Elonce que, de acuerdo con la información preliminar, las mujeres mantuvieron una discusión que derivó en un enfrentamiento físico.

Al ser consultado sobre cómo se produjo la muerte, señaló que todavía no estaba determinada la mecánica del hecho. “Aparentemente con golpes”, respondió el comisario ante la consulta sobre el posible mecanismo de agresión, aunque aclaró que los peritajes recién comenzaban.

En el lugar trabajaban efectivos de Criminalística, personal médico y la fiscal María José Labalta, quien intervino en la investigación.

Una mujer murió tras una pelea en un templo en construcción en Concepción del Uruguay

El pastor encontró la situación al llegar al templo

Allegrini detalló que el hecho fue descubierto cuando el pastor de la congregación y su esposa llegaron durante la mañana al edificio en construcción. Tras encontrarse con esta situación, dieron aviso aviso a la comisaría.

A partir de esa comunicación, el personal policial acudió al lugar y comenzó las actuaciones correspondientes.

El funcionario confirmó que la mujer señalada como presunta autora permanecía en el lugar cuando llegaron los efectivos y quedó detenida. Sin embargo, evitó precisar si había reconocido alguna responsabilidad en lo ocurrido.

El segundo homicidio en pocas horas

La confirmación de este segundo hecho de sangre se produjo pocas horas después del asesinato de un hombre de 41 años en una vivienda del barrio Planta Emisora, por el que fue detenido un sospechoso de 31 años.

El primer homicidio se registró alrededor de las 23 del jueves, en una vivienda ubicada en calle Entre Ríos al 56.

Detenido por el homicidio en Concepción del Uruguay (foto Policía de Entre Ríos)

Según explicó Allegrini, la Policía recibió un llamado que alertaba sobre una pelea y una persona herida. Al llegar al domicilio junto con el servicio de emergencias, los efectivos constataron que el hombre había fallecido.

La víctima, identificada como Cristhian Miguel Geist, presentaba múltiples cortes en el rostro, el cuello y un antebrazo. Los investigadores procuran determinar si las heridas fueron provocadas con un arma blanca o con fragmentos de vidrio de una ventana que estaba rota.

Durante el enfrentamiento se encontraba presente el hijo de 11 años de la víctima, quien habría visto ingresar al presunto agresor y, al comenzar la pelea, escapó hacia la vivienda de un vecino.

Un sospechoso detenido por el primer homicidio

A partir de testimonios de vecinos, registros de cámaras de seguridad y otras diligencias, los investigadores identificaron a un hombre de 31 años que conocía a la víctima.

El sospechoso fue detenido durante la mañana de este viernes y quedó a disposición de la Justicia.

Según informó el jefe policial, el hombre contaba con antecedentes policiales, aunque todavía no se había determinado el motivo que desencadenó el enfrentamiento.

De esta manera, Concepción del Uruguay registró dos homicidios en menos de 12 horas, con un hombre y una mujer fallecidos en episodios diferentes.

Ambos casos permanecen bajo investigación judicial y policial para establecer las circunstancias de cada muerte y las responsabilidades correspondientes.