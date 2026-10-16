Detuvieron a sospechoso por el crimen en Concepción del Uruguay: el hijo de la víctima presenció la pelea

Detuvieron al principal sospechoso del homicidio de Cristhian Miguel Geist, de 41 años, ocurrido en Concepción del Uruguay. La novedad fue confirmada a Elonce por el jefe de la Departamental policial Uruguay, Esteban Allegrini, quien reveló que el hijo menor de edad de la víctima presenció el inicio de la pelea y escapó hacia la casa de un vecino.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 del jueves, en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos al 100, en barrio Planta Emisora de La Histórica. Un llamado al Comando Radioeléctrico alertó sobre una pelea y la presencia de una persona fallecida.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales y el personal de emergencias médicas constataron que el hombre se encontraba sin vida. Presentaba cortes en el rostro, el cuello y un antebrazo, aunque todavía se investiga qué elemento provocó las lesiones.

El hijo de la víctima presenció el ataque

Allegrini reveló a Elonce que el hijo menor de edad de la víctima se encontraba en la vivienda cuando ingresó el presunto agresor.

“Se encontraba junto a la persona fallecida un hijo menor de edad, quien observa a esta persona que entra de forma violenta, empieza a pelear con el padre y este chico sale corriendo”, relató.

El funcionario explicó que el niño logró escapar y refugiarse en la vivienda de un vecino del barrio. “Sale corriendo y se introduce a la casa de un vecino, de cual frecuenta esta criatura con amigos de ahí del barrio”, detalló.

Homicidio en Concepción del Uruguay: detuvieron al sospechoso

Detuvieron al sospechoso en la casa de su madre

A partir del homicidio, la Policía inició tareas investigativas que incluyeron entrevistas a vecinos y el análisis de cámaras de seguridad.

Según Allegrini, esas diligencias permitieron identificar a un presunto responsable, que conocía a la víctima.

“Se conocían entre ellos. Así que comienza la búsqueda de esta persona y que termina hace minutos siendo detenida”, confirmó el jefe policial.

El sospechoso, mayor de edad, fue localizado en la vivienda de su madre, donde se concretó su detención sin que opusiera resistencia.

“Anoche cuando fuimos no estaba en la casa de la madre”, explicó Allegrini, quien aclaró que la captura se produjo pasadas las 8.30 de este viernes.

Departamental policial Uruguay.-

Investigan el motivo de la pelea

El jefe departamental señaló que todavía no se pudo establecer qué originó el enfrentamiento. “No sabemos todavía cuál es el móvil, si bien tenemos algunas hipótesis y comentarios, pero hay que probarlo”, sostuvo.

También indicó que aún no está determinado si las heridas fueron provocadas con un arma blanca o con otro elemento cortante, ya que en la escena se encontró una ventana rota.

El detenido registra antecedentes por desobediencia judicial, violencia de género y amenazas, según informó el funcionario policial. En cambio, indicó que la víctima no tenía antecedentes.

Consultado sobre posibles conflictos anteriores entre ambos hombres, Allegrini respondió: “No podemos decir con certeza ahora si hubo una pelea o no”.

La Fiscalía continúa con la investigación

En el lugar intervino la fiscal María José Lavalta, quien dirigió las primeras actuaciones judiciales. La investigación continúa con el análisis de cámaras y otras pruebas para determinar las circunstancias del homicidio y establecer la responsabilidad del detenido.

Allegrini señaló que, hasta el momento, no se identificaron otros posibles implicados y que la difusión de nuevos datos dependerá de la autorización de la Fiscalía.